El huracán 'Isaias' alcanza la categoría 3 con vientos de 200 km/h a pocas horas de su llegada al sur de EE.UU

La cuenca del Atlántico enfrenta uno de sus momentos más críticos en lo que va del 2026. El huracán 'Isaias’, que se convirtió rápidamente en el primer gran ciclón de la temporada, se intensificó de forma acelerada sobre las aguas del Golfo de México hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Con vientos sostenidos que superan los 200 km/h, amenaza con tocar tierra en las próximas horas a lo largo del sur de EE.UU.

En un período inferior a 24 horas experimentó un fenómeno conocido como “intensificación rápida”, al aumentar sus vientos sostenidos en más de 55 kilómetros por hora en tan solo un día.

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La abundante humedad tropical y las temperaturas de la superficie del mar en la región septentrional del Golfo crearon un ambiente idóneo para que el sistema cobrara una fuerza devastadora a horas de aproximarse a las costas estadounidenses.

Jamie Rhome, subdirector del Centro Nacional de Huracanes (NHC), señaló que "la ventana del tiempo previa al contacto en tierra es crítica". "El campo de vientos de 'Isaias' se ha expandido de manera considerable. Aun si la tormenta interactúa con la cizalladura del viento en las últimas horas antes del impacto", comentó.

El huracán 'Isaias' alcanzó la categoría 3 en la antesala de su impacto en el sur de Estados Unidos

Rhome precisó que “la cantidad de energía acumulada generará acumulaciones extremas de lluvia de entre 100 y 200 mm, con picos aislados aún mayores que causarán severas inundaciones urbanas y crecidas de ríos”.

El Centro Nacional de Huracanes situó el centro del ciclón avanzando en dirección norte-noreste a una velocidad constante. El pronóstico oficial sobre la trayectoria y el impacto destructivo de la tormenta está respaldado por los principales especialistas en meteorología tropical de Estados Unidos.

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Aunque los meteorólogos prevén que el sistema pueda experimentar una ligera fluctuación en su intensidad justo antes del impacto, la masa de aire destructiva y sus potentes vientos de fuerza de huracán, que se extienden hasta 50 km desde su ojo, llegarán con toda su fuerza a la franja costera del sur de EE.UU.

Marejada ciclónica y tornados aislados en el sur de EE.UU.

Las zonas costeras de EE. UU. que se extienden desde el este de Luisiana, pasando por Misisipi y Alabama, hasta el Panhandle de Florida y el norte de la costa del Golfo, permanecen bajo advertencia de huracán y Marejada Ciclónica.

La banda exterior del huracán ‘Isaias’ cuenta con las condiciones propicias para el desarrollo de tornados breves, pero intensos a medida que avance sobre el territorio de Estados Unidos.

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El director del Centro Nacional de Huracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), Michael Brennan, remarcó: "El mayor riesgo para las vidas humanas durante este tipo de sistemas no proviene únicamente del viento sostenido, sino de la marejada ciclónica. Estamos previendo inundaciones de hasta 2 metros por encima del nivel del suelo en áreas vulnerables".

Estado de Emergencia en Estados Unidos

Además, Brennan advirtió que “quienes permanezcan en las zonas bajo advertencia de evacuación deben entender que el margen para salir de forma segura se está cerrando rápidamente”.

Los gobernadores de los estados en la trayectoria potencial del ciclón tropical han declarado el Estado de Emergencia para desplegar recursos de la Guardia Nacional y acelerar las labores de asistencia a la población civil.

Las autoridades piden mantener la calma, no salir a las vías públicas y seguir únicamente la información provista por los boletines oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

PM