RDC: el huracán Isaías alcanzó la categoría 3 con vientos de 195 km/h y amenaza a Florida y Alabama

El huracán Isaías se fortaleció hasta alcanzar la categoría 3, con vientos de hasta 195 kilómetros por hora, y amenazaba con llegar a las costas de Florida y Alabama. Ante el pronóstico de impacto, las autoridades de varios estados del sur de Estados Unidos declararon la emergencia y comenzaron a organizar recursos para responder a posibles daños.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos, Norman Powell, detalló la evolución del fenómeno y las medidas preventivas adoptadas en las zonas costeras. Durante el segmento también se abordó la influencia de El Niño en la actividad ciclónica del Atlántico y las inundaciones provocadas por el ciclón Simón en Acapulco, México.

El huracán Isaías alcanzó la categoría 3 y amenaza a Florida y Alabama

Según lo informado durante el segmento, Isaías registró vientos de hasta 195 kilómetros por hora y podía tocar tierra entre Alabama y Florida durante la madrugada o la mañana del día siguiente. El pronóstico mantenía la preocupación por el impacto del ciclón en una extensa franja de la costa estadounidense.

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Los meteorólogos contemplaban la posibilidad de que el sistema perdiera algo de intensidad antes de llegar a tierra debido al aumento de la cizalladura del viento, un fenómeno que puede dificultar la organización de los ciclones tropicales. Sin embargo, la previsión citada durante el programa advertía que Isaías seguiría siendo peligroso.

El Centro Nacional de Huracanes fue mencionado como la fuente de información sobre la evolución del sistema y su lugar en la temporada atlántica. De acuerdo con el relato de Powell, se trataba del primer huracán de la temporada en esa cuenca.

Florida, Alabama y Georgia declararon la emergencia

Ante la posibilidad de que el huracán impactara en zonas pobladas, Florida, Alabama y Georgia declararon el estado de emergencia en amplios sectores de sus costas. Las medidas buscaban anticipar la movilización de ayuda y preparar una respuesta frente a eventuales inundaciones, daños materiales y otras consecuencias del fenómeno.

Powell señaló que se habían dispuesto evacuaciones en las zonas costeras alcanzadas por las medidas preventivas. Los primeros resultados sobre el impacto del ciclón se esperaban para la mañana del sábado, según el pronóstico mencionado durante la transmisión.

La preparación anticipada resulta clave ante los huracanes, ya que sus efectos pueden extenderse más allá del punto de impacto. Las lluvias intensas, las inundaciones y los vientos fuertes pueden afectar rutas, viviendas y servicios esenciales, incluso cuando el sistema comienza a perder intensidad.

El Niño y su influencia en la temporada de huracanes

Durante el segmento, Powell relacionó la llegada tardía del primer huracán atlántico con la influencia de El Niño, un fenómeno climático originado en el Pacífico ecuatorial que puede modificar los patrones atmosféricos a escala regional y global.

Según la explicación transmitida, los cambios en los vientos del Atlántico habrían dificultado la formación de tormentas tropicales durante parte de la temporada. El corresponsal señaló que Estados Unidos no había registrado tantos huracanes como en otras temporadas, aunque esa observación no elimina el riesgo asociado a los sistemas que logran desarrollarse.

La intensidad y la frecuencia de los ciclones dependen de múltiples condiciones atmosféricas y oceánicas. Por eso, la evolución de cada fenómeno requiere un seguimiento específico de los pronósticos y de las advertencias emitidas por los organismos meteorológicos.

El ciclón Simón provocó inundaciones y cortes de electricidad en Acapulco

Mientras Estados Unidos se preparaba para el avance de Isaías, el segmento también puso el foco en las consecuencias del ciclón Simón en Acapulco, México. Las lluvias asociadas al sistema convirtieron varias avenidas en corrientes de agua y dejaron automóviles varados.

Además, las precipitaciones interrumpieron el transporte público y provocaron cortes de electricidad, según lo relatado durante la transmisión. Las imágenes y los reportes mencionados reflejaban las dificultades para circular y el impacto de las lluvias sobre la infraestructura urbana.