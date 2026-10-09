Trump con 30% de aprobación: en RDC analizaron cómo pesa su caída en las elecciones de medio término

A 25 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, las disputas en Maine, Michigan y Georgia concentran la atención por su posible impacto en el control del Senado. Durante su análisis en Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista, Norman Powell, describió un escenario de preocupación para los republicanos, en medio de la caída de la aprobación del presidente Donald Trump y el avance de los demócratas en las encuestas.

“Estamos a 25 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que como sabemos son el 3 de noviembre, y el presidente Trump sigue cayendo en el porcentaje de aprobación, tiene un 30%, los candidatos republicanos están muy preocupados”, señaló Powell.

El periodista explicó que las proyecciones electorales favorecen a los demócratas en la Cámara de Representantes, aunque todavía existe incertidumbre sobre el Senado: “Las encuestas indican en su mayoría que los demócratas van a conseguir el control de la Cámara de Representantes en estas elecciones, pero lo que está en duda es si van a poder conseguir el control del Senado, lo cual le daría un inmenso poder frente al poder que tiene el presidente Trump en este momento”.

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Georgia, Maine y Michigan: los cruces entre candidatos

“En fin, fueron debates bastante duros, no podríamos incluir todo aquí, pero estos debates podrían llegar a definir el futuro del Senado de Estados Unidos”, resumió el periodista.

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También surgió el interrogante sobre quién podría convertirse en la principal figura demócrata de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Ante la falta de un líder nacional consolidado, Powell destacó que comienzan a aparecer nombres dentro del partido. “Están surgiendo nombres, también está el gobernador de Pensilvania, por ejemplo, que está siendo una figura prominente en este momento en el debate político”, sostuvo en +Perfil.

Sobre las posibilidades de una candidatura vinculada al ala progresista de Bernie Sanders, el periodista consideró que sería difícil que consiguiera el respaldo suficiente dentro del partido.

“Eso sería, creo, muy difícil por muchas razones, especialmente porque él está en el extremo del espectro político”, concluyó.