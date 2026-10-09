“De acá no salimos con una política procíclica de ajuste”: la advertencia de Fabián Amico en RDEco

El economista Fabián Amico cuestionó el modelo económico argentino y sostuvo que sus principales dificultades no se explican únicamente por el esquema de tipo de cambio, sino también por la estructura productiva del país y su dependencia del gasto interno y el mercado interno. Además, advirtió sobre las consecuencias de un ajuste fiscal intenso y sus efectos sobre la actividad económica.

Durante su participación en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Amico analizó el papel de las exportaciones, la política fiscal y la inversión pública en el desarrollo económico. También señaló que los vencimientos de deuda representan un desafío para sostener el crecimiento y planteó la necesidad de una política macroeconómica más expansiva.

El mercado interno y los límites del ajuste fiscal

En diálogo con RDEco, Fabián Amico sostuvo que el problema del modelo económico argentino no se explica únicamente por el esquema de tipo de cambio, sino por la estructura productiva del país: “La economía argentina estructuralmente depende del gasto interno, del mercado interno”.

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En ese sentido, cuestionó la posibilidad de sostener un fuerte ajuste fiscal sin consecuencias sobre la actividad: “Es imposible y está muy estudiado empíricamente que vos hagas un ajuste fiscal muy intenso y que la economía no colapse”.

El economista destacó, al mismo tiempo, el desempeño del sector exportador primario y su potencial para generar divisas: “El sector exportador primario, que viene siendo absolutamente exitoso, creciendo a tasas, como todos sabemos, muy elevadas, el rol principal que tendría en un esquema de desarrollo sería proveer divisas a largo plazo”.

Sin embargo, planteó que ese crecimiento exportador necesita estar conectado con el resto de la economía. “Tiene que haber algo que ligue el sector exportador con el mercado interno, y ese algo es la política macroeconómica más expansiva, particularmente la política fiscal”, afirmó.

Inversión pública, deuda y el desafío de sostener el crecimiento

Para Fabián Amico, el debate económico comienza a desplazarse hacia la capacidad de la Argentina para sostener una política expansiva en un contexto de fuertes compromisos financieros. “El problema ya pasaría a ser otro, pasaría a ser, no si crecemos o no crecemos, sino si tenemos los dólares en las condiciones de Argentina hoy”, explicó.

El economista puso el foco especialmente en los vencimientos de deuda previstos para los próximos años: “Con una serie de vencimientos de deuda muy pesados en el futuro próximo, para sostener esa expansión”.

A su vez, consideró que incluso dentro de sectores cercanos al Gobierno empieza a aparecer la necesidad de revisar algunos aspectos del programa económico. “Empezaron a aparecer economistas muy alineados con el gobierno a decir, bueno, muchachos, seamos un poco más pragmáticos y hagamos algún aumento de la inversión pública”, señaló.

En esa línea, Amico cuestionó una estrategia basada exclusivamente en la contracción fiscal y planteó la necesidad de modificar el rumbo: “De acá no salimos con una política procíclica de ajuste”.