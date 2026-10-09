Amenazas y violencia política: en RDC repasaron el clima que se vive en Brasil antes de la segunda vuelta

La situación política en Brasil atraviesa un escenario de creciente tensión y violencia, con amenazas contra integrantes de la Corte Suprema, episodios de agresión en manifestaciones estudiantiles y sospechas sobre un incendio que destruyó investigaciones científicas. Los hechos profundizan la preocupación por el clima institucional y el accionar de sectores vinculados al bolsonarismo.

Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Eleonora Gosman describió la gravedad del escenario y advirtió sobre las consecuencias de la escalada de violencia. Al referirse a las amenazas contra el máximo tribunal brasileño, afirmó: “La amenaza que recibió la Corte Suprema es que les van a cortar la cabeza y las van a exhibir en plaza pública”.

La periodista aclaró que la amenaza no fue pronunciada directamente por Jair Bolsonaro, aunque vinculó el episodio con el crecimiento de sus seguidores: “No, pero el bolsonarismo y sus partidarios están ya en el poder, o creyendo que están en el poder”. Y sintetizó el momento político con una advertencia: “Realmente, es una situación muy complicada”.

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En ese contexto, Eleonora Gosman relató un episodio ocurrido en la Universidad Federal de Sergipe, donde una movilización estudiantil a favor de Lula terminó en medio de una situación de violencia luego de que un policía militar ingresara a la manifestación y disparara al aire.

“No tenía intención de herir, pero crea una correría impresionante, realmente un infierno”, explicó. Según detalló, el agente fue apartado del servicio, se le retiró el arma y fue expulsado de la fuerza.

Universidades bajo tensión y sospechas por un incendio

La periodista también puso el foco en un incendio ocurrido en la Universidad Federal de Pernambuco, donde funcionaba un laboratorio dedicado a investigaciones científicas. El siniestro provocó la pérdida de numerosos trabajos académicos.

“Se incendió y desaparecieron, o sea, quemados más de 200 estudios realizados por los investigadores en distintas áreas”, afirmó Eleonora Gosman, quien mencionó entre las investigaciones afectadas trabajos vinculados al autismo.

Sobre las causas del incendio, remarcó que todavía existe una investigación abierta, aunque señaló: “Hay una sospecha muy fuerte de que ese incendio fue provocado en forma deliberada”.

Eleonora Gosman también destacó las movilizaciones estudiantiles registradas en distintas ciudades brasileñas y anticipó un escenario de mayor conflictividad: “Creo que lo que vamos a ver a lo largo de este tiempo que nos queda es un incremento de esa violencia de las bandas bolsonaristas”.

Finalmente, recordó el ataque a las instituciones brasileñas del 8 de enero de 2023 y lo definió como “un intento de golpe de Estado”, antes de advertir sobre el clima político regional: “Lo de España es preocupante, lo de Brasil es inquietante”.