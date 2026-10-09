En RDC se mencionaron las claves de la elección en España: acampes, ley de nietos y polémica por el voto por correo

A 51 días de las elecciones en España, la campaña electoral está atravesada por varios focos de tensión: las protestas por el caso Maricarmen, la incertidumbre sobre el voto de los beneficiarios de la ley de nietos y las denuncias vinculadas al sistema de voto por correo. Estos temas concentran parte de la discusión política en la recta previa a los comicios.

Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina resumió el escenario electoral con tres conceptos: “Acampes, nietos y correos, después llegará el momento de las propuestas”. También analizó las movilizaciones en Madrid, las negociaciones entre sectores de izquierda y las controversias que podrían incidir en la organización de las elecciones.

El caso Maricarmen y las protestas en Madrid

Al referirse a las movilizaciones por el caso Maricarmen, Molina señaló: “Anoche hubo una marcha de unas 20.000 personas muy grande por todo el centro de Madrid y en varias ciudades por el tema Maricarmen”. Además, explicó que el sindicato de inquilinas prepara una denuncia por homicidio contra la empresa propietaria del piso.

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En paralelo, el Partido Socialista busca acercamientos con sectores de la izquierda para conformar un frente progresista. Según Molina, la principal incógnita es la participación de Podemos: “La gran duda es si Podemos entra o no en esa posible alianza”.

El periodista indicó que el calendario de negociaciones es ajustado, porque “en unos diez días nomás hay que presentar ya todas las alianzas”.

Ley de nietos: el Supremo debe resolver quiénes podrán votar

Molina explicó que el Gobierno español pidió a la Abogacía del Estado que solicite al Tribunal Supremo permitir votar a quienes ya están incluidos en el padrón, pese a las dificultades para verificar sus antecedentes. “Se sabe que ya no hay tiempo, eso es blanco o negro, se aprueba o no se aprueba”, advirtió durante la entrevista en +Perfil.

El periodista precisó que el debate judicial se concentra en las personas que ya figuran en el registro electoral: “Estamos hablando de casi medio millón que sí ya están incluidos”.

Voto por correo: denuncias y mensajes bajo investigación

Molina también se refirió a las sospechas sobre el voto por correo y a las denuncias relacionadas con la validación de identidades. “Se descubrió que hubo mucha gente que presentaba una fotocopia, una copia de pantalla, una captura de pantalla con, supuestamente, la licencia de conducir, pero no tenían forma de validarlo”, afirmó.

En su reconstrucción, vinculó esas denuncias con la gestión de Juan Maserrano al frente de Correos y con una investigación sobre contratos públicos. Molina sostuvo que los investigadores encontraron mensajes entre Maserrano y Leire Díez, a quien identificó como “la fontanera”.