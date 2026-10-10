Los mecanismos que barajan para liberar a Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro lanzó una advertencia respecto a su padre. Sostuvo que si gana el balotaje, Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, será liberado y le pondrá la banda presidencial.

A sus 71 años, Jair Bolsonaro purga desde finales del año pasado una pena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado luego de su derrota contra Lula en las elecciones de 2022.

Debido a recurrentes problemas de salud, cumple condena en su casa de un barrio cerrado en Brasilia con su esposa Michelle –electa para el Senado– y su hija menor, Laura. Tiene prohibido expresarse en público y manifestarse políticamente. Durante la campaña apenas recibió visitas.

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Flávio, de 45 años, vaticinó que lo liberará y que subirá la rampa del palacio presidencial de) Planalto con él cuando asuma el 5 de enero, dando por descontada su victoria frente a Lula da Silva.

Los Bolsonaro apuntan como enemigo al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien condujo el juicio al expresidente en 2025 que lo halló culpable de liderar una organización criminal armada para impedir la asunción de Lula en 2023.

Los abogados de Jair Bolsonaro esperan que la Corte trate un pedido para anular su condena, por supuestos abusos y errores de Moraes. El pedido de revisión está en manos de otro magistrado, Kassio Nunes Marques, quien pretende llevarlo al plenario de la corte “después de la segunda vuelta”. Pero ese trámite podría extenderse más allá de la asunción presidencial.

En paralelo, Flávio prometió indultar a su padre como primera medida de gobierno. Aunque un indulto puede firmarse “minutos después” de iniciada la fecha de asunción, varios requisitos burocráticos impedirían que tuviera efecto ese mismo día, explicó Thiago Bottino, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

La derecha defiende también como opción una amnistía parlamentaria al expresidente y cientos de simpatizantes condenados por la invasión a los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Esa alternativa gana fuerza tras las elecciones del domingo, con un significativo aumento de legisladores conservadores en el Congreso.

A diferencia del indulto, una amnistía restituiría los derechos políticos de Bolsonaro, incluyendo la posibilidad de ser candidato a cargos electivos.

jarlo de nadie.