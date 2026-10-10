Sorpresivo acuerdo petrolero entre Donald Trump y Vladimir Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que llegó a un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para que Moscú suministre una importante cantidad de diesel al mercado estadounidense y a todo el mundo. Así busca frenar el aumento del costo de hidrocarburos, algo que está perjudicando la imagen del mandatario norteamericano con vistas a las elecciones de mitad de mandato.

“Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diesel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante noviembre”, dijo Trump en las redes sociales tras sus conversaciones con Putin.

El Kremlin ratificó el acuerdo a través de un comunicado. “La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petroleros a los mercados estadounidense y mundiales”, señaló en el texto.

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El Departamento del Tesoro informó que iba a emitir una licencia temporal para que el diesel ruso pueda llegar a los mercados globales. Según Trump, la entrega de diesel ruso tras noviembre aumentará a un millón de toneladas.

La decisión causó sorpresa porque Rusia ha sido objeto de oleadas de sanciones por parte de Estados Unidos y sus socios desde su invasión de la vecina Ucrania en 2022.

Pero este año, tras el inicio de la guerra contra Irán, Estados Unidos ha levantado temporalmente ciertas sanciones.

“Bajar los precios para los estadounidenses, especialmente nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad”, admitió el mandatario estadounidense.

El acuerdo produjo indignación en Ucrania. El presidente Volodimir Zelenski consideró que Trump tomó una decisión “indigna” y “débil” al aceptar petróleo ruso para aliviar la escasez de diesel en Estados Unidos. “Sin duda no es honesto, sin duda es indigno de nuestros socios y, en mi opinión, es una decisión débil”, enfatizó el mandatario.

Esto ocurre en momentos en que hay nuevas negociaciones tripartitas para alcanzar una solución al conflicto. Funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos se hallan en Miami para mantener reuniones formales este fin de semana. La intención es buscar una propuesta en común superadora.