Milei deseó "pronta recuperación" a León XIV: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud"

Dejando de lado por un momento el tono violento que muestran de manera habitual muchos de sus posteos, el presidente Javier Milei envío este domingo un deseo de "pronta y completa recuperación" al papa León XIV, que poco después del Angelus anunció en el Vaticano que será operado para extirparle un nódulo pulmonar.

El Pontífice intento relativizar el tema, señalando que el nódulo "está en una fase inicial y bien localizado", pero el tema sembró alarma en el sentido de que el viaje de León XIV a Sudamérica, cuya primera escala es Montevideo, está previsto para el 6 de noviembre, es decir en poco más de 3 semanas.

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"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

El pedido de oración

Asimismo, reveló: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan". La operación del Sumo Pontífice se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

Las respuestas en redes

El posteo de Milei, como cada mensaje del mandatario en redes, dividió agua entre quienes se solidarizaron también con el Pontífice, pero también eran muchos los que recordaban aquella frase del "representante del maligno en la Tierra" que Milei dedicó en su momento al Papa Francisco. Otros también lo tildaban de "anticatólico", recordando además de aquellas graves acusaciones a Bergoglio, que Milei destaca en todo momento su admiración por el Jabad Lubavicht.

Y también estaban los que el líder libertario diciendo "nos unimos en oración", en este caso por el Papa León XIV, estaba en las antípodas del lenguaje que el presidente libertario deica a diario insultando a opositores, economistas, periodistas... destinatarios habituales de su repetido calificativo de "mier... hum...".

HB