Con críticas a Milei y a Llaryora, arrancó el Encuentro en Córdoba y hoy marcha por el centro

El 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries abrió el sábado en Córdoba con un documento de apertura que apuntó contra el gobierno de Javier Milei y también contra el de Martín Llaryora. La Comisión Organizadora lo leyó sobre avenida Hipólito Yrigoyen, frente al Buen Pastor. El texto calificó el proyecto económico nacional de “ultracapitalista, extractivista e industricida” y denunció ataques a las políticas de género, los derechos laborales, la salud, la educación y las jubilaciones. Pidió la implementación de la ley de financiamiento universitario, rechazó la reforma laboral y llamó a movilizar el 15 de octubre.

Agostina Vega y la Provincia

El tramo más duro con la Provincia fue el del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba. Por el femicidio está imputado, entre otros, Claudio Barrelier. La comisión habló de una trama de complicidades del poder municipal y provincial. Señaló a los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al exconcejal Ricardo Moreno. Ese pasaje cerró con una acusación directa: “¡Llaryora es responsable!”.

El documento también cuestionó que la Provincia hubiera bajado a Secretaría el Ministerio de la Mujer. Contabilizó 11 femicidios y transtravesticidios en la provincia en lo que va de 2026, y mencionó la desaparición de Delicia Mamani Mamani y los abusos en Villa de María de Río Seco.

Un sábado en varios puntos

La jornada comenzó con una ceremonia ancestral a orillas del Suquía, encabezada por la Asamblea Feminista del Abya Yala. A la tarde arrancaron los primeros talleres. Son 99, organizados en 13 ejes, y se desarrollan en escuelas y facultades de la ciudad.

Para el operativo de tránsito, la Municipalidad había anunciado el cierre de Hipólito Yrigoyen, entre Obispo Oro e Independencia, desde las 22 del viernes hasta las 15 del sábado. También preveía cortes en General Paz y Bv. Mitre, el sábado de 8 a 10, y en General Paz y La Tablada, desde las 16.30. El cierre de Arturo M. Bas, entre 27 de Abril y Duarte Quirós, estaba previsto desde las 9 del viernes hasta las 22 del lunes.

Antes de la marcha, en General Paz y La Tablada, familiares y activistas hicieron una actividad sobre violencia policial contra personas LGBT. Recordaron, entre otros, los casos de Sofía Fernández y de Samuel Tobares.

Desde ese punto partió por la tarde la marcha contra los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y lesbicidios. El recorrido abarcó unas 15 cuadras.

Los actos partidarios

A la noche, la política partidaria armó sus propios actos por fuera de la programación oficial. En la plaza Vélez Sarsfield, frente al Patio Olmos, Myriam Bregman y Laura Vilches, del PTS, encabezaron un acto con transmisión en vivo y delegaciones de los comités que el partido viene armando en distintas provincias.

Vilches reclamó una huelga general. Bregman repartió críticas a casi toda la dirigencia. Acusó a Milei de aplicar “los planes de Trump en la región” y recordó que gobernadores como Llaryora le dieron los votos. Cuestionó a los sectores del peronismo que, según dijo, le cargaron al feminismo la derrota de Alberto Fernández y hoy proponen alianzas con figuras como Guillermo Moreno y Santiago Cúneo.

También le reprochó a Kicillof que viajara a Estados Unidos a ver a los acreedores y no a San Fernando, donde los trabajadores de Fate resisten el cierre de la fábrica. La Izquierda Diario, el medio del partido,informó más de 7000 asistentes.

Para las 20, el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Axel Kicillof, tenía convocado un plenario en Studio Theater.

Antes del inicio, la Comisión Organizadora había estimado una convocatoria de más de 150 mil personas para los tres días, según su gacetilla de prensa.

Hoy y mañana

Según el cronograma de la organización, las actividades continúan con: