En medio del choque de Llaryora con el Suoem, en el PJ se acelera la carrera por el Palacio 6 de julio

En una jugada de alto impacto, y preocupados por el operativo de seguridad para la visita papal, el Panal y la Municipalidad firmaron un convenio que establece que ese día, el primer control, lo realizará la policía de Córdoba. Esta decisión se tomó como un choque frontal con el gremio municipal, y los cruces entre el gobernador y el intendente con el Suoem agitaron el tablero entre los precandidatos anotados para suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de julio.



La falta de inspectores municipales en el clásico Talleres-Belgrano y en la procesión de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que se realizó la misma tarde del domingo 4 de octubre en el centro cordobés, entre otros eventos, actuó como detonante y desató el desembarco directo de la Provincia.

A un mes de la visita del Papa León XIV y ante la preocupación por el orden en esos días, se firmó un convenio entre el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el intendente Passerini quien le transfirió a la Policía provincial el control del tránsito en accesos, recorridos y perímetros clave para la visita del papa León XIV. De esta manera, la Provincia quedará a cargo del ordenamiento vehicular, un terreno históricamente reservado a los inspectores municipales.

Pero el fondo de la discusión va más allá del operativo papal o, al menos, permite realizar otras lecturas. Luego del sorpresivo paro municipal anunciado en la medianoche del domingo, Quinteros movió una ficha de fuerte peso político: confrontar de forma directa con un gremio como el Suoem, donde el juecismo mantiene una histórica influencia. “No voy a supeditar un operativo de seguridad de semejante magnitud al humor gremial. No podemos ser rehenes de una cuestión como esta”, disparó el ministro en clara alusión a una medida similar durante el 9 y 10 de noviembre próximos.

“El Papa León recorrerá el centro de Córdoba. Los empleados municipales van a tener que trabajar. Ahora bien, nosotros desde la Policía vamos a garantizar que la visita se lleve a cabo con total normalidad”, agregó Quinteros que con la visibilidad que le dio este conflicto y, principalmente, el contundente espaldarazo brindado por el gobernador, sumó algunas fichas en ese gran tablero electoral en donde todos buscan ganar terreno en lo que es una fuerte compulsa de precandidatos oficialistas de cara a la elección municipal 2027.

Desde el Suoem no se quedaron callados, salieron al cruce y acusaron a la Provincia de aprovechar el conflicto buscando rédito político. “Coordinar no es sustituir y colaborar no es apropiarse de competencias ajenas”, retrucaron desde el sindicato, aunque aclararon que los inspectores estarán a disposición para el evento.

En carrera

Esta fuerte presencia de la Provincia en las calles coincide con los movimientos de la grilla de candidatos que aspiran al Palacio 6 de Julio. La línea que baja desde el Panal es sostener la presencia en el territorio y dejar que todos sumen para el armado oficialista.

“Hay varios buenos candidatos y los estamos siguiendo a todos”, afirman. Sin embargo, algunos parecen tener mayor preponderancia. En esa nómina aparece Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional. Siciliano sostiene públicamente que no está lanzado ni anotado formalmente para la intendencia, y que en este contexto económico, hacer campaña anticipada “es una falta de respeto”. Sin embargo, aclara en cada oportunidad que si el proyecto político del gobernador Llaryora lo requiere, estará dispuesto a jugar. Siciliano participa de cada acto e inauguración que se realiza en Córdoba Capital y suele mostrarse cercano al gobernador, lo que siempre lo mantiene entre los grandes candidatos.

Marcelo Rodio es otro de los nombres que el Panal sigue bien de cerca. En el entorno de Llaryora no ocultan su conformidad por la presencia pública del actual presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Destacan que “se mueve mucho, tiene presencia” y despliega una agenda cultural muy activa en distintos puntos de la ciudad. En la última semana estuvo en la avant premiere de “Cordobeces, la película”, donde se lo vio acompañado por figuras del espectáculo, políticos e influencers, entre otros.

En el abanico de nombres además aparece la vicegobernadora Myrian Prunotto, que también busca ser de la partida y lo expresó públicamente. Su alta exposición como cabeza de la Unicameral y la reciente foto en París junto al entorno de Javier Milei sostienen sus acciones dentro de la consideración política del oficialismo.

Campana no se baja, ni lo bajan

Si bien en las últimas semanas pareció bajar su perfil público, Héctor Oscar Campana, sigue entre los anotados. Pese a algunos rumores que intentaban distanciarlo de la pelea, desde el Centro Cívico piden expresamente no descartarlo entre los posibles precandidatos. Incluso hubo un movimiento importante que abona esta teoría: según pudo averiguar este medio a través de fuentes muy cercanas al gobernador, esta semana hubo una reunión secreta en el Panal entre el “Pichi” y Llaryora. El encuentro se dio bajo estricto hermetismo y dejó muy satisfechas a ambas partes, lo que vuelve a posicionar al exbasquetbolista en la conversación principal por la Capital.

En el peronismo cordobés dan por hecho que la elección municipal se votará de manera separada, unos meses después de los comicios para gobernador. Esto amplía el margen de tiempo para elegir al más competitivo. Por ahora, desde el Panal siguen de cerca a cada candidato sin apurar definiciones.