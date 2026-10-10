Karina Milei segmenta la estrategia electoral de LLA y hay vía libre para jugar fuerte en Córdoba

Karina Milei ya trazó la estrategia electoral de La Libertad Avanza para las elecciones del año próximo. En el esquema de la hermana del presidente figuran alianzas con algunos gobernadores, acuerdos con otros mandatarios a los que no se les presentará demasiados obstáculos para que logren su reelección y distritos en los que LLA están decididos a jugar fuerte. En este último pelotón se encuentra Córdoba.

El motivo de los por qué competir en esta provincia tiene varios matices. El nivel de aceptación de Javier Milei aquí es uno de los más altos del país. De hecho, algunas encuestas muestran que el presidente tiene una intención de voto por encima de su imagen. “No tiene sentido que no compitamos fuerte en Córdoba. Además, ya lo dijo (Gabriel) Bornoroni hace unos días: ganar en Córdoba será el primer espaldarazo fuerte para la reelección de Milei”, confía un dirigente libertario que se reúne seguido con Lule Menem.

En el mundo libertario reconocen que el vínculo de Córdoba con Nación pasa por un buen momento (ponderan la buena relación entre Diego Santilli y Manuel Calvo), pero también destacan que “Karina no es Javier”. El karinismo seguirá definiendo con qué gobernadores hará un acuerdo general, que redundaría en el apoyo en leyes claves para el Gobierno, el aval a la suspensión de las PASO nacionales y el compromiso concreto del mileísmo de no competir en los territorios aliados con candidatos de fuste.

“Ella sabe que en algunas provincias se puede jugar más fuerte que en otras. En Entre Ríos, Chaco, Mendoza, San Juan y Chubut seguramente va a haber acuerdos. En muchas otras se negociará, pero en Córdoba vamos a fondo, como en Tierra del Fuego y La Rioja”, aseguran en LLA. El “mapa de Karina” también contempla presentar candidatos de “baja intensidad” en algunos distritos, como Santa Cruz, Tucumán y Catamarca, a partir de la buena relación que mantienen desde hace tiempo con los mandatarios de esas provincias.

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Ordenar la tropa



En Buenos Aires reconocen que por ahora desde LLA no han bajado en línea en Córdoba porque es muy temprano para hablar de candidaturas, por los números que puede exhibir Milei y porque saben que tienen a un soldado que hará lo ordene Karina: Gabriel Bornoroni. “Es el candidato libertario en Córdoba, sin dudas”, es el mensaje que llega desde Buenos Aires. Inclusive, van un poco más allá de esa definición y sentencian: “es el candidato de Karina”.

El esquema prevé que Bornoroni sea quien compita con Llaryora y Luis Juez forme parte del esquema. A Rodrigo de Loredo buscarán seducirlo para que sea parte de la contienda, pero no está a la vista la posibilidad de que pueda encabezar la fórmula. En el karinismo no desdeñan de la estructura que podría aportar el radical, principalmente por la cantidad de intendentes que controla el exdiputado, pero también confían en que Bornoroni pueda sumar electoralmente a muchos de esos jefes comunales.

En LLA creen que Bornoroni no debe apartarse de su libreto: recorrer los 26 departamentos provinciales y seguir machacando con la pesada herencia que representan los casi 30 años de gobierno peronista en Córdoba, además de la poner en foco la cuestión de la seguridad y el tamaño del Estado. En ese esquema, creen que Juez puede aportar mucho, aunque Karina no tenga afinidad con el senador.

Llaryora espera tranquilo



El gobernador es consciente de la movida de la hermanísima, pero desde su entorno aseguran que todo marcha de acuerdo al plan. El mensaje es el mismo aunque pasen los meses: concentrarse en la gestión, seguir analizando el contexto social del país para fijar la fecha de las elecciones y remarcar, cada vez que se pueda, alguna diferencia con el gobierno nacional. El miércoles, por caso, en la presentación de la Renault Niágara Llaryora habló de la importancia de contar con una política industrial fuerte.

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En el Panal no se arrepienten de que Llaryora no haya sido parte del viaje de Milei a París junto a 12 gobernadores. En ese sentido, consideran que algunos mandatarios avanzaron en conversaciones con Santilli y Toto Caputo, pero en el difícil equilibrio que deberá mantener hasta las elecciones en Córdoba, Llaryora quiere seguir mostrándose como un “opositor sin romper”. La presencia de la vicegobernadora Myrian Pruntto sirvió para que desde el cordobesismo destacaran una vez más que hay una relación institucional correcta con Nación.

En Córdoba, las diferencias con Nación se seguirán marcando. Por caso, esta semana Llaryora jugó fuerte al otorgarle vía libre a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, para cargar contra los municipales. “No vamos a dejar a los cordobeses indefensos frente a esta manga de inadaptados”, dijo el gobernador luego de que ordenara que la Policía de Córdoba sea la encargada de controlar el tránsito durante la visita del Papa León XIV. El duro planteo del gobernador sorprendió al Suoem: “Sorprende que el gobernador responda con agravios”.

Las diferencias con el gobierno de Milei continuarán, pero el gobernador también comenzar a lanzar algunas críticas a Juez y De Loredo, tal como sucedió esta semana. De todas maneras, en el Panal señalan que no es momento de confrontar (tanto) y mucho menos subir al ring a algunos de los tres candidatos de la oposición. “Falta mucho para la campaña, ahora estamos todos concentrados con la llegada del Papa. Cuando se vaya, nos pondremos en modo campaña”, avisan en el Centro Cívico.