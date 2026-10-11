Milei pactó una tregua con Bullrich para contener la interna, pero Karina no intervino

Entre el presidente Javier Milei y la senadora nacional Patricia Bullrich quedó establecido un pacto de no agresión en la Quinta de Olivos. Se trató de un entendimiento, sin plazos, necesario para un Gobierno que padeció cada embate de la jefa del bloque libertario en el Senado. Y que ahora busca aire para renovar su castigada agenda, especialmente con la economía en plena turbulencia.

La relación de Bullrich con los Milei tiene sonrisas y tensiones.

Fuentes libertarias le reconocieron a PERFIL que los últimos meses, precisamente desde que estalló el escándalo Manuel Adorni en marzo, los dardos de Bullrich fueron certeros. Porque pegaron de lleno en la narrativa oficial y obligaron a la administración de La Libertad Avanza a ensayar explicaciones poco convincentes sobre el rol de la figura de la Cámara alta. Especialmente, tras el video provocador de la legisladora con el sonido de las canciones de Lali Espósito de fondo, la artista a la que el Presidente le dedicó una gran cantidad de insultos.

Pero, sobre todo, el oficialismo sintió que parte de los temas que quiso instalar quedaron eclipsados por los cuestionamientos internos y el crecimiento de la disputa a cielo abierto que formó parte de la agenda. Algo que el propio Milei quiso desactivar con el extenso encuentro del viernes en el que hubo sonrisas y un principio de paz. Sin inclusión de fechas de duración del armisticio ni trascendidos de la letra chica de la conversación. Por cierto, muchos funcionarios consideraron que Milei tardó demasiado tiempo en convocar a su espada libertaria para calmar ánimos.

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Desactivar el conflicto

Desde el ala política del oficialismo que tiene sus despachos en Casa Rosada, hubo una sugerencia contundente dirigida al jefe de Estado. Le pidieron que, en pos de desactivar el conflicto, le ofrezca a Bullrich la candidatura a vicepresidenta de la próxima elección presidencial. “Para alinear completamente y evitar lo que pasa todas las semanas”, justificaron. Además, valoraron que la dirigente, según distintos sondeos, puede concentrar votos propios junto con respaldos de aquellos que están desencantados con Milei debido al rumbo económico del Poder Ejecutivo. Dos puntos que el año próximo podrían pesar al momento de diagramar una estrategia electoral.

El único y gran problema de esta propuesta es que no tiene ningún tipo de aval de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. La persona que tiene la lapicera en LLA siempre desconfió de Patricia. De hecho, en 2024, cuando vio los primeros movimientos independientes de la por entonces ministra de Seguridad, dejó trascender que nunca podría ser compañera de fórmula de su hermano. Porque en el fondo, la poderosa funcionaria piensa que podría ser una versión remasterizada de la actual vice, Victoria Villarruel, férrea opositora a los hermanos Milei. Y no quiere un capítulo dos de una situación que le generó más de un dolor de cabeza.

"¿Adonde va a ir?"

En el karinismo, no obstante, existe una lectura adicional a la situación: hay plena convicción de que la legisladora no va a romper. Primero, observan que no tiene una fuerza política que la acobije. “¿A dónde va a ir? ¿Al PRO?”, se preguntan en Balcarce 50. Segundo, creen que no tiene posibilidades de realizar un armado político con su sello que tenga una potencia nacional. Además, ven que tampoco tiene suficientes cuadros que la ayuden a estructurar una campaña presidencial.

Como contó este medio el sábado, cerca de la hermanísima ven que Bullrich aprovechó estos meses de peleas y desmarques “para cotizarse”. Todo, para tratar de llegar de la mejor manera posible a la mesa de negociación de las listas del crucial 2027 y colocar nombres de los integrantes de su tribu.

Por cierto, no son pocos los nombres que están detrás de la senadora. Aparecen diputados nacionales como Damián Arabia, abogado de CABA y exvicepresidente del PRO; Sabrina Ajmechet, periodista porteña, Laura Rodríguez Machado, abogada cordobesa, Silvana Giudici, abogada de la Ciudad y ex secretaria parlamentaria del PRO; Patricia Vázquez, docente. En el distrito porteño, la figura relevante es Juan Pablo Arenaza, politólogo que hoy es el vicepresidente tercero de la Legislatura.

Con un dato adicional: la ex funcionaria nacional también pretende ganar injerencia en el Poder Ejecutivo. En este contexto de tires y aflojes entre el Presidente y su senadora, se confirmó el 8 de octubre que el bullrichista Pablo Héctor Walter quedó como subdirector ejecutivo del Registro Nacional de las Armas (RENAR). Es un organismo que lidera otro hombre del riñón de la ex ministra de Trabajo de la Alianza, Juan Pablo Allan. Y podrían sumarse otros nombres para que la capacidad de daño de Bullrich quede por algunos meses encapsulada.

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La juventud de LLA sin caputismo

Con el aval de la titular de La Libertad Avanza Karina Milei, La Juventud de La Libertad Avanza (LLA) inició este sábado un Congreso Provincial en Morón. Fue con una convocatoria de más de 1.200 militantes bonaerenses y con el sello de los primos Menem, cercanos a la hermanísima.

La actividad, como resaltaron fuentes partidarias, buscó fortalecer la organización territorial del oficialismo y promover “la formación política de nuevos dirigentes”, en medio de las discusiones internas por la representación juvenil de cara a las elecciones de 2027 con Las Fuerzas del Cielo, la organización política libertaria cercana al asesor presidencial santiago Caputo.

En ese marco, el cierre estuvo a cargo de Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales responsables del armado político en territorio bonaerense.

Entre los dirigentes que participaron se encuentran Sharif Menem, referente de la juventud nacional libertaria, el influencer Iñaki Gutiérrez, cercano a los hermanos Milei, y Rocío Gómez, coordinadora nacional de la juventud universitaria del partido.