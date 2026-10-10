Milei volvió a mostrar un shopping lleno de gente como prueba del consumo: las críticas se multiplicaron en X

El presidente Javier Milei, una vez más, recurrió a las redes sociales para responder a las críticas sobre la situación del consumo. Esta vez, compartió un video del shopping Alto Palermo, en el que se ve a personas que recorren los pasillos y miran las vidrieras, y lo acompañó con un mensaje irónico dirigido a quienes cuestionan la marcha de la economía.

“No se les ocurra compartir esta imagen del Alto Palermo porque el periodismo que promueve el apocalipsis se va a poner muy mal... y algunos hasta te pueden hacer amenazar por sus familia directos... CIAO!”, escribió el mandatario en su cuenta de X, @JMilei.

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La publicación se realizó en una jornada de lluvia y bajas temperaturas, dos aspectos que varios usuarios señalaron en los comentarios. En las imágenes se observa movimiento de personas dentro del centro comercial, aunque no se distingue que la mayoría lleve bolsas de compras. El video, por sí solo, no aporta datos sobre ventas, facturación ni otros indicadores que permitan medir el consumo.

Milei volvió a usar imágenes de shoppings para responder a las críticas

El posteo se suma a otras publicaciones en las que Milei y referentes de su Gobierno compartieron imágenes de lugares concurridos para cuestionar las advertencias sobre la caída del consumo. En las últimas semanas, el Presidente había difundido videos o fotos de la avenida Corrientes y de otros centros comerciales, como el Abasto y el Soleil.

En esas ocasiones, las escenas de personas caminando por espacios comerciales fueron utilizadas para responder con ironía a quienes advierten sobre las dificultades económicas de los hogares. El ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a la discusión en redes sociales a partir de imágenes de la avenida Corrientes.

Milei vuelve a mostrar mercados y shoppings como prueba del consumo: las críticas, protagonistas en las respuestas

La estrategia volvió a instalar un debate sobre el alcance de esas postales como argumento para describir la situación económica. La presencia de público en un shopping puede mostrar movimiento en un lugar y momento determinados, pero no permite establecer por sí sola si aumentaron las compras o si mejoró el poder adquisitivo.

Las respuestas al posteo de Milei fueron mayoritariamente negativas

La publicación reunió alrededor de 1000 comentarios en X, en su mayoría críticos. Varios usuarios cuestionaron que la cantidad de personas que circulan por un shopping pueda tomarse como una medida del consumo y señalaron que caminar por los pasillos o mirar vidrieras no implica necesariamente comprar.

Otros comentarios hicieron hincapié en que el video no mostraba a personas con bolsas de compras y plantearon que, en un día frío y lluvioso, un centro comercial también puede funcionar como un lugar para pasear, tomar un café o ir al cine.

Así respondieron algunos usuarios en X:

LB/AF