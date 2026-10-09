Patricia Bullrich se reunió con Javier Milei: "Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, se reunió este viernes con el presidente Javier Milei, luego de sus múltiples desmarques sobre el rumbo del Gobierno.

"Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", escribió Bullrich en X y remató su mensaje con la sigla libertaria "TMAP", "todo marcha acorde al plan". De acuerdo a lo que detalló TN, el encuentro habría durado dos horas.

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Por su parte, Milei también se refirió a la reunión en sus redes sociales. “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, publicó en Instagram. La sigla hace referencia al lema “Make America Great Again”, asociado a Donald Trump.

El encuentro se produjo después de varios cruces y diferencias públicas entre la senadora y el Gobierno por distintas decisiones de gestión. Durante la semana, Bullrich también había participado de una reunión de gabinete en la Casa Rosada, encabezada por el Presidente.

En ese contexto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó el martes 6 de octubre que la jefa del bloque oficialista en el Senado apoya la candidatura de Milei para las elecciones presidenciales de 2027.

Los temas que Bullrich cuestionó

Entre los principales desacuerdos estuvieron el tratamiento de la Ley de Tierras, el DNU 70/2023 y los cambios vinculados con Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. El 30 de septiembre, Bullrich consideró apresurado avanzar con el capítulo de tierras de la Ley de Propiedad Privada antes de que la Justicia se pronunciara sobre el decreto. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, sostuvo.

También cuestionó que las modificaciones sobre Discapacidad no se hubieran discutido previamente en la mesa política del oficialismo. “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”, reclamó el 18 de septiembre.

A esas diferencias se sumó su decisión de votar en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesto por el Poder Ejecutivo, por su actuación en el caso Chocobar. Bullrich anunció esa postura el 7 de octubre.

Sin acuerdos confirmados

Tras la reunión en Olivos, no se difundieron definiciones concretas sobre los cuestionamientos de la senadora ni se precisó si hubo compromisos para modificar las decisiones que había objetado. Por ahora, las publicaciones de ambos se limitaron a confirmar el encuentro y describirlo como una conversación sobre distintos temas.