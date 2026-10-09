Tomás Rebord analizó en su programa de +Perfil el último relevamiento de Management & Fit y puso el foco en una aparente contradicción: el crecimiento del malestar económico y social convive con un porcentaje de apoyo al Gobierno de Milei que, según su lectura, continúa siendo considerable después de casi tres años de gestión.

El conductor repasó distintos indicadores del estudio y se detuvo especialmente en la aprobación del Ejecutivo. “Hay un 36% de aprobación contra un 58% de desaprobación”, señaló al aire.

El relevamiento de septiembre de Management & Fit, realizado sobre 2.600 casos efectivos a nivel nacional, registró efectivamente 36,6% de aprobación y 58,1% de desaprobación de la gestión. Además, el 57,5% de los consultados manifestó que preferiría un cambio total de políticas y del equipo de Gobierno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La confusión con Bullrich y Bregman

El repaso de los números dejó también un momento particular cuando Rebord intentó interpretar el cuadro de imagen de dirigentes.

“Patricia Bullrich es la dirigente con imagen positiva más alta de todo el arco político, 33%”, comenzó leyendo. Luego mencionó a Myriam Bregman y quedó desconcertado ante los porcentajes que aparecían en pantalla: “Me acabás de decir que la positiva más alta del país es Patricia Bullrich con 33% y Miriam Bregman tiene 38. No termino de entender tus datos”.

En realidad, el 38,4% correspondía a la imagen negativa de Bregman. Su valoración positiva era de 26,4%, pero su diferencial de -12 puntos era el mejor entre los dirigentes medidos. Bullrich registró 33% de positiva y 49,7% de negativa, con un diferencial de -16,7. “Datas que no se entienden de Management & Fit”, ironizó Rebord después del intercambio con su equipo.

“El Gobierno está muy bien” para el desgaste que enfrenta

Más allá del episodio, Rebord centró su análisis en el escenario que enfrenta el oficialismo durante su tercer año. “Hay un panorama complejo para el oficialismo”, sostuvo, antes de señalar que el Gobierno atraviesa “una serie de tembladerales que lo ubican más debilitado que en otros años”.

Sin embargo, hizo una lectura particular del nivel de respaldo que todavía conserva. “Para lo que yo considero que es la política y los efectos de la política de Javier Milei y su manera también de hacer política, el Gobierno está muy bien”, afirmó. Y profundizó: “No sé qué Gobierno en su tercer año retenía un 33% de imagen positiva. Vos gobernás con, no sé, con 30, con 25”.

El desempleo entre las principales preocupaciones

Rebord también relacionó los números políticos con el deterioro de algunos indicadores sociales: “Obviamente se empieza a notar malestar económico, malestar, desempleo, todo lo que ya venimos hablando”.

El estudio respalda esa percepción: el desempleo fue mencionado como principal problema del país por el 19,8% de los encuestados, mientras que más de la mitad de los hogares manifestó dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

Para Rebord, el dato políticamente relevante no está únicamente en el rechazo, sino también en el sector que continúa identificándose con el rumbo oficial.

“El Gobierno sigue manteniendo una cantidad de gente diciendo: ‘Es por acá, loco, es por acá’, que para mí es muy grande”, concluyó.