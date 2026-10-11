Inglaterra: ingresó a la jaula de un tigre, el animal lo atacó y murió en el lugar

Un hombre murió tras sufrir el ataque de un tigre de Amur en el parque de animales Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, en Inglaterra. La víctima ingresó a la jaula del felino y falleció poco después luego de que el animal comenzó a atacarlo.

El episodio ocurrió este sábado cerca del mediodía, momento en el que la policía y el servicio de ambulancias de South Yorkshire recibieron una alerta y desplegaron a las 13:30 un operativo que incluyó dos ambulancias, una unidad aérea y un médico, según detalló el medio británico Daily Mail.

Una vez finalizado el operativo, las autoridades a cargo indicaron que los profesionales intentaron asistir a la víctima. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida. Hasta el momento no se conoció la identidad de la víctima, aunque sus familiares ya fueron notificados de lo ocurrido y recibieron el acompañamiento de agentes especializados.

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Luego del accidente las autoridades evacuaron el establecimiento y las instalaciones permanecieron cerradas durante el resto de la jornada y se mantendrán así durante el domingo. Desde Yorkshire Wildlife Park se indicó que se aplicó el protocolo de emergencia y que se encuentran dispuestos a colaborar para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según la información que trascendió del lamentable episodio, la víctima ingresó al espacio donde se encontraba el felino y falleció en el lugar. Tras el ataque, el sector fue cubierto con lonas negras para evitar que el resto de visitantes observaran la terrible escena.

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Por el momento, las autoridades policiales no brindaron detalles sobre cómo la víctima ingresó al área restringida, aunque testigos que hablaron con el medio británico The Star señalaron que algunas personas sugirieron que el hombre había saltado o caído dentro del recinto.

Tras el ataque, el tigre involucrado permaneció dentro del espacio y no sufrió lesiones. El mismo habría sido identificado como Altai, uno de los tigres de Amur que habitan en el parque junto a una hembra llamada Tschuna y formaba parte del establecimiento desde marzo de 2025.

Yorkshire Wildlife Park abrió en 2009 y desde 2011 cuenta con el sector Land of the Tigers donde alberga a grandes felinos como el tigre de Amur, o tigre siberiano, una subespecie amenazada que cuenta con una población silvestre de unos 500 ejemplares, por lo que existen diferentes programas de conservación y protección.

AS / EM