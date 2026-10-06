Una nena de 8 años murió tras ser golpeada por un arco durante una práctica de patín

Una nena de 8 años falleció en un club deportivo de General Villegas, de acuerdo con la información otorgada por parte de Diario Actualidad, la víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de uno de los arcos que se utilizaban para hacer otros deportes en el establecimiento.

La nena se encontraba en su práctica de patinaje y se habría enredado con la red de uno de los arcos, esto provocó que el arco cayera y en consecuencia, recibiera un fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal de General Villegas, pero ante la gravedad de las lesiones no pudieron reanimarla y falleció.

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Actualmente, se abrió una investigación policial donde tanto el centro de salud como el club deportivo van a ser indagados para determinar cómo se produjo el accidente y en qué condiciones se desarrollaba la actividad deportiva.

Las autoridades del Club Eclipse Villegas, manifestaron: “ Con profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar, el Club Eclipse Villegas lamenta comunicar el trágico fallecimiento de una de nuestras deportistas, alumna de la disciplina de patín, a raíz de un fatal accidente ocurrido en nuestras instalaciones. No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible.

En este momento de profunda tristeza, que enluta a todo el club y a la ciudad entera, queremos expresar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y profesores".

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A su vez, agregaron que “asimismo, informamos que la institución se encuentra a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes, colaborando de manera activa en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Rogamos a la comunidad en general el máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor".

Mientras las autoridades investigan el hecho, el club decretó un duelo institucional en “señal de respeto” y suspendió todas las actividades sociales y deportivas hasta nuevo aviso.