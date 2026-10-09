Dos ataques de perros en Córdoba: un niño sufrió heridas graves en el rostro y otro quedó en observación

Dos niños fueron atacados por perros este miércoles en distintos barrios de la ciudad de Córdoba. En barrio 2 de Septiembre, un menor sufrió heridas graves en el rostro tras ser atacado por un dogo argentino, mientras que en barrio Villa Revol un nene de 12 años fue mordido por un ovejero alemán y quedó en observación en el Hospital de Niños. Las circunstancias de ambos hechos todavía no están completamente esclarecidas.

El primer episodio ocurrió durante la tarde-noche de este miércoles en barrio 2 de Septiembre, donde un niño fue atacado por un perro de raza dogo argentino mientras caminaba por la vía pública. Según las primeras informaciones, el animal, de color blanco, le provocó severos cortes en la zona del rostro. Debido a la gravedad de las lesiones, el menor fue derivado de urgencia al Hospital de Niños, donde recibe atención médica.

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La Justicia y los investigadores policiales trabajan para establecer cómo se produjo el ataque e identificar al propietario del perro. También buscan determinar si el animal contaba con las medidas de seguridad correspondientes o si se había escapado de una vivienda.

Otro caso en Villa Revol

En un segundo episodio, un nene de 12 años sufrió una herida en el rostro tras ser mordido por un perro de raza ovejero alemán este miércoles en barrio Villa Revol, en la ciudad de Córdoba. El chico fue trasladado al Hospital de Niños, donde recibió curaciones y permaneció en observación durante la jornada. Según la información disponible, se encuentra fuera de peligro.

Por el momento, no se precisaron las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni se estableció si el perro pertenece a la familia del menor o a un vecino.