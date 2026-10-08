Moto, velocidad y sin casco: dos chicos de 13 y 14 años en terapia intensiva por terrible choque

La velocidad en moto puede embriagrar, a veces, con su adrenalina, pero encierra un peligro latente y dos chicos de 13 y 14 años están graves, en terapia intensiva en el Hospital de Niños de La Plata. Chocaron con su moto a un auto en el cruce de calles 423 Bis y 14, un cruce en el humilde barrio El Progreso de Villa Elisa, partido de La Plata. Cayeron en forma durísima, y solo se informó que fueron derivados al nosocomio platense, donde se encuentran en estado crítico, en terapia intensiva y pronóstico "reservado".

Trascendió ayer, cuando se difundió el video de una cámara de seguridad cercana, pero ocurrió este martes cerca de las 15 horas, porque en las imágenes se ve que se trata de una tarde a pleno sol. Allí la cámara registra durante largos segundos que no pasa nadie por el lugar, hay unos camiones estacionados en la esquina, y de repente aparece por 423 Bis en la Honda 250. Se nota que vienen a una velocidad importante, y encaran el cruce de la calle 14 sin aminorarla, arriesgaron y tal vez lo venían haciendo de cruces anteriores, pero en ese lugar los cruzó el destino con un pequeño Ford Fiesta, de los modelos más antiguos, menos voluminosos, y la moto lo impactó de e lleno a la altura de la puerta trasera:

Fue un golpe terrible, los jóvenes volaron por encima del vehiculo, no se los ve caer porque uno de los camiones estacionados en la esquina tapa la parte de la calle donde los chicos terminan caídos, y se ve también a vecinos en la vereda de enfrente que quedan azorados ante la dura escena que acababa de ocurrir.

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Llamaron a la policia, la ambulancia derivó a los jóvenes gravemente heridos al Hospital de Niños de La Plata, y el conductor del Ford Fiesta, en estado de shock, dio su versión a los uniformados. Del video se ve que llega a ese cruce aparentemente a velocidad normal, el camión en la esquina tampoco le permitía una visión mayor de la calle 423 Bis, y apenas entra en el cruce se encuentra con la moto que viene rápido y lo embiste de lleno. El accidente muestra que el chico que maneja no alcanza ni siquiera a intentar una maniobra con el volante, y así la mota de en línea recta con el Fiesta.

El hecho de que circularan sin casco agravó el cuadro y mientras se sustancian las actuaciones judiciales por el episodio, queda esperar que los jóvenes puedan salir del grave trance en que se encuentran en esa sala de terapia intensiva platense.

HB