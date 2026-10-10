Este viernes, un colectivo de la línea 219 de la empresa Micro Ómnibus Quilmes S.A. sufrió un incendio total en el cruce de la avenida Mitre y la calle 27, en el partido de Berazategui. Fuentes policiales confirmaron que la unidad quedó destruida por las llamas pero no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas en base a las primeras actuaciones, al momento de iniciarse el fuego, la unidad transportaba al menos 25 pasajeros, entre los cuales viajaban varios niños y un bebé de pocos meses. Al advertir la presencia de humo, el chofer detuvo la marcha de inmediato y coordinó la evacuación de la totalidad del pasaje.

Todas las personas que viajaban a bordo lograron descender antes de que las llamas se propagaran por el vehículo. Posteriormente, el conductor intentó apagar el foco ígneo con el matafuegos reglamentario del coche, aunque las llamas se propagaron rápidamente y en pocos minutos el fuego envolvió toda la carrocería.

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Frente a la gravedad del cuadro, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Berazategui y Hudson acudieron al lugar de los hechos. Los efectivos montaron un operativo de combate contra el fuego para apagar la unidad e impedir que las llamas alcanzaran las viviendas linderas.

A pesar de los esfuerzos por evitar la propagación de las llamas, el fuego alcanzó el frente de un inmueble particular y dañó la estructura de un local comercial de artículos para el hogar. Las altas temperaturas quebraron los cristales de las vidrieras y el intenso humo afectó a los electrodomésticos que estaban expuestos.

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Asimismo, el siniestro provocó serios inconvenientes en los servicios del barrio al afectar el tendido del cableado de energía eléctrica y de telefonía. La quemazón también afectó a un semáforo ubicado en la intersección vial, interrumpiendo el flujo de tránsito de la zona.

Efectivos de la policía bonaerense y personal municipal coordinaron un despliegue de seguridad preventivo alrededor del perímetro afectado. Los inspectores restringieron la circulación vehicular de manera parcial durante varias horas para permitir el trabajo de los bomberos.

Los peritajes técnicos están a cargo de especialistas policiales para precisar las causas del siniestro y verificar si derivó de una falla eléctrica o mecánica. La labor preventiva del chofer evitó pérdidas humanas y lesiones de gravedad entre los ocupantes del colectivo.

AS / EM