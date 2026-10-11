domingo 11 de octubre de 2026
INTERNACIONAL
A pocos días de su gira por Sudamérica

El Papa León XIV anunció que se operará de un nódulo en un pulmón

Lo anticipó tras finalizar la oración del Angelus ante los fieles este domingo en el Vaticano. La intervención quirúrgica será en los próximos días y su recuperación, en principio, tardaría una semana.

Papa León XIV
Papa León XIV | AFP

El papa León XIV, quien tiene prevista una gira en el mes de noviembre por Sudamérica y que incluirá a la Argentina, anunció este domingo luego de pronunciar ante los fieles en el Vaticano la oración del Angelus que se someterá a una operación por un nódulo en un pulmón.

León XIV, de 71 años, dijo que "los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”. Y añadió que los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido de operarlo para removerlo. La intervención ya está programada para los próximos días”.

El Sumo Pontífice tendría, en un principio, un período de recuperación de una semana. Tiene prevista para principios de noviembre una gira por Latinoamérica que incluirá a Uruguay, Argentina (estará en nuestro país entre el 8 y el 11 de noviembre) y Perú.

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"La intervención ya está programada para los próximos días", añadió el jefe de la iglesia católica.

El nódulo pulmonar se ha identificado durante una revisión médica reciente pero se halla "en un estadio muy temprano" y está "bien localizado".

Según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el papa será operado en los primeros días de la semana que viene y se prevé que esté hospitalizado "aproximadamente una semana".

La intervención quirúrgica se celebrará en el hospital romano Gemelli, que acoge tradicionalmente a los papas desde Juan Pablo II.

La proximidad de la operación con el viaje que tiene programado por Sudamérica

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