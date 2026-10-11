Europa critica el acuerdo con el Kremlin y mantiene las sanciones

El acercamiento del presidente estadounidense Donald Trump con su par ruso, Vladimir Putin, y el acuerdo para comprarle diesel despertó el enojo de Europa, que viene apoyando a Ucrania en una guerra que ya dura más de cuatro años.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró este sábado que el levantamiento de las sanciones al diesel ruso por parte de Trump sólo contribuye a alimentar la guerra del Kremlin contra Ucrania.

“Los ataques rusos mataron a más de 80 civiles ucranianos en dos días (en referencia a los bombardeos de esta semana contra Ucrania). Además, intensificó sus ataques híbridos contra Europa, tanto contra los estados miembros de la Unión Europea como contra los aliados de la OTAN”, sostuvo.

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Indignada contra la medida adoptada unilateralmente por el mandatario estadounidense, la representante europea señaló que “la suspensión de las sanciones al diesel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra”. “Este no es el momento de bajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, aclaró, desafiando la política de Washington.

Trump anunció el viernes que había conseguido el acuerdo de Rusia para una importante liberación de diesel, al tiempo que suavizaba las sanciones de guerra contra Moscú en un intento por reducir los costos energéticos para los ciudadanos estadounidenses

El acuerdo se produjo semanas antes de unas elecciones clave en EE.UU., en las que el Partido Republicano de Trump corre el riesgo de perder el control del Congreso, ya que los votantes expresan su frustración por el creciente costo de la vida.

En respuesta, la Unión Europea se comprometió a seguir intensificando sus propias medidas contra Moscú. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE tienen previsto añadir formalmente el lunes a unas 1.600 personas y entidades más a la lista negra de sanciones por la guerra en Ucrania.

Al margen de Kallas, la Comisión Europea, en respuesta al acuerdo de Trump sobre el diesel, pidió una tregua que abarcara las infraestructuras tanto de Ucrania como de Rusia, para que sea pareja. “Seguimos creyendo que es necesario un alto el fuego que proteja el suministro mundial de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia”, declaró el ejecutivo de la UE.

“Europa conoce muy bien los costos ocultos derivados de la excesiva dependencia de los hidrocarburos rusos, y Europa no desea alimentar la guerra de Rusia contra Ucrania”, agregó.

Alemania en pie de guerra. El más furioso con este giro de Trump fue el gobierno alemán, quien sostuvo que seguirá presionando para que la UE imponga nuevas sanciones contra Rusia.

“El gobierno alemán mantiene sus medidas de sanción contra Rusia y está trabajando conjuntamente con sus socios europeos en nuevas sanciones”, declaró el portavoz del gobierno, Stefan Kornelius. “El apoyo de Alemania, principal patrocinador de Ucrania en su lucha por defenderse sigue siendo inquebrantable”, agregó.