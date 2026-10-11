Revelan que Irán se reabastece de misiles y drones con ayuda de Rusia

A pesar de los contundentes reclamos del gobierno de Estados Unidos sobre la neutralización del poderío armamentístico de Teherán, la realidad sobre el terreno parece sugerir un escenario sensiblemente más complejo. Según informes citados por Bloomberg y difundidos por The Times of Israel, funcionarios occidentales de inteligencia afirman que la República Islámica de Irán ha logrado preservar la infraestructura esencial de sus fábricas de misiles y drones, conservando la capacidad técnica y logística para reponer su arsenal estratégico.

El hallazgo de inteligencia no solo pone en duda los balances militares oficiales tras las recientes intervenciones aliadas, sino que añade un factor disruptivo de alcance global: Rusia estaría suministrando misiles de manera directa a Teherán, consolidando un eje de cooperación militar que busca contrarrestar la influencia y las acciones de Washington y Tel Aviv en Oriente Medio.

El eje Moscú-Teherán. Las declaraciones ofrecidas por los funcionarios occidentales bajo condición de anonimato revelan que la base industrial defensiva iraní no ha sido erradicada. Aunque el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ha evitado responder a las solicitudes de comentarios sobre estas transferencias, fuentes defensivas señalan que el flujo armamentístico procedente de Moscú busca reponer el inventario iraní mermado tras meses de escalada militar.

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Las evaluaciones de los servicios de inteligencia occidentales indican que Teherán no solo mantiene operativas sus líneas de ensamblaje de aeronaves no tripuladas (drones) y proyección balística, sino que aún posee un arsenal considerable de proyectiles balísticos de mediano alcance y armamento antibuque.

Esta última capacidad representa una amenaza constante para las rutas marítimas estratégicas en el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, zonas donde el comercio global y los suministros de hidrocarburos permanecen bajo un estado de alerta permanente.

La persistencia del arsenal iraní coincide con un periodo de alta movilización interna. Recientemente, en la emblemática plaza Imam Hussein de Teherán, miles de voluntarios se concentraron en campamentos de entrenamiento militar organizados por la Fuerza Basij.

Bajo los retratos del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, las imágenes de civiles adiestrándose ponen de manifiesto una doctrina de resistencia prolongada respaldada por suministro extranjero y producción nacional retenida en instalaciones subterráneas.

Ficción narrativa. Esta nueva radiografía sobre la capacidad remanente de Irán entra en abierta contradicción con el discurso triunfalista emanado desde la Casa Blanca. El pasado 30 de septiembre, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que las operaciones militares combinadas habían destruido la “capacidad industrial militar” del régimen iraní, desmantelando “toda su base de defensa”.

Ante las filtraciones de las agencias de inteligencia, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, rechazó rotundamente las evaluaciones de los funcionarios citados por Bloomberg, reafirmando la efectividad que tuvieron las operaciones estadounidenses e israelíes.

La primera, en junio de 2025, “arrasó con las instalaciones nucleares estratégicas” del régimen teocrático, desmantelando su capacidad de enriquecimiento a gran escala. La siguiente, de febrero de este año, tuvo como objetivo neutralizar el “escudo convencional” creado por Irán alrededor de su infraestructura sensible, afectando silos de misiles, astilleros de la armada y centros de producción.

A pesar de las afirmaciones de Kelly, el escenario actual sugiere que, lejos de ser pacificado, el frente de Oriente Medio entra en una nueva fase de desgaste en la que la diplomacia paralela entre Moscú y Teherán redefine el equilibrio de poder operacional.