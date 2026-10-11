Feroz ataque de los houtis al aeropuerto de Arabia Saudita: hubo al menos 12 muertos

Arabia Saudita tiene grandes recursos financieros y armas de última generación, pero desde hace más de una década no ha logrado derrotar a los hutíes de Yemen, quienes llevan adelante una gran ofensiva contra la monarquía del Golfo.

Este sábado, los rebeldes lanzaron misiles contra el aeropuerto de Riad, provocando la muerte de 12 personas, entre ellos 8 extranjeros. Uno era estadounidense, lo que podría provocar la intervención de Washington. También hubo más de 300 heridos, varios de gravedad.

El grupo, respaldado por Irán, logró tomar el control de toda la costa yemení del mar Rojo y bloquear las exportaciones de petróleo saudita. Los expertos señalan que Arabia Saudita tuvo dificultades para hacerles frente por su dependencia de fuerzas locales poco eficaces y porque el terreno accidentado y el apoyo iraní favorecieron a estos combatientes antigubernamentales.

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La monarquía saudita, que históricamente dependió de los contratistas e instructores extranjeros para complementar sus fuerzas armadas, gasta miles de millones en adquirir armamento y material militar. Hace un par de semanas EE.UU. aprobó la venta de 48 aviones de combate F-35 por 24.300 millones de dólares. Pero a pesar de su enorme arsenal, el ejército tiene una experiencia limitada en la dirección autónoma de operaciones de combate.

“Los sauditas tienen que construir un Ejército que esté dispuesto a luchar y una población dispuesta a morir para preservar lo que tienen. Y esto no es lo que tienen ahora”, afirmó Bernard Haykel, un experto de la Universidad de Princeton.

Los expertos apuntan que las fuerzas armadas sauditas son deliberadamente pequeñas y fragmentadas para evitar un golpe de Estado en una región propensa a las asonadas militares.

“Arabia Saudita es el único lugar donde la monarquía no ha sido desplazada por los militares, porque han mantenido débil al Ejército”, apuntó el experto en Oriente Medio Ray Takeyh ante una comisión del Congreso estadounidense en 2015.

Los hutíes, inicialmente con pocas armas, aprovechan su conocimiento del terreno y sus vínculos tribales para construir defensas muy difíciles de desmantelar. Con el paso de los años, el grupo acumuló un arsenal avanzado de misiles y drones con el respaldo de Irán.

“Los hutíes han sido capaces de construir un frente unido”, apunta Thomas Juneau, experto en Irán y Yemen de la Universidad de Ottawa, a la agencia AFP. “Tienen un gobierno muy centralizado que ejerce un fuerte mando y control sobre lo que inicialmente eran fuerzas dispares que ellos reunieron”, indica.

Desde 2023, el grupo demostró su capacidad para obstaculizar el tráfico en el mar Rojo atacando buques a los que acusaba de tener vínculos con Israel tras la guerra de Gaza. El ataque de ayer contra el aeropuerto de Riad demuestra que actualmente, su poderío militar y misilístico es mucho mayor.