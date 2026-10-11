Un brutal episodio conmocionó a los vecinos de la ciudad de Erie, en Pensilvania, Estados Unidos, luego de que un hombre mató a su propia familia, asesinando a siete personas, incluyendo un niño, un bebé y una mujer embarazada, y también a una amiga de las víctima. Tras el crimen, el agresor se quitó la vida.

Según detalló la prensa estadounidense, el espeluznante crimen tuvo lugar durante la tarde del viernes, minutos antes de las 17 hora local (las 16 en Argentina), en una vivienda ubicada sobre la calle Perry al 700, donde un hombre comenzó abriendo fuego contra dos mujeres.

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A las 16:52 la policía local recibió una alerta en el sistema de detección de disparos, ShotSpotter, y una vez en el lugar los uniformados se encontraron con dos mujeres muertas afuera de la residencia. Una vez adentro, encontraron otros siete muertos, incluyendo al sospechoso.

"Jamás había visto algo así en mis más de 28 años de carrera. No creo que la ciudad de Erie haya presenciado nunca una pérdida de vidas y una devastación como la que acabamos de vivir", manifestó conmocionado el jefe de Policía local, Rick Lorah, en diálogo con Fox News.

Con respecto al ataque, el jefe de la policía local indicó que, según la primera hipótesis, solo hubo un atacante que abrió fuego contra dos mujeres en la calle, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, y luego se resguardó en el interior de la casa.

Dentro del domicilio el atacante disparó contra todos los presentes y luego se quitó la vida. Del total de personas fallecidas, en conferencia de prensa las autoridades precisaron que 8 de las 9 víctimas eran familia, incluido el sospechoso, mientras que la novena era una amiga.

"Es una escena horrible. Hubo una gran pérdida de vidas tanto dentro como fuera de esa residencia", añadió Lorah. Desde la policía también se detalló que solo una de las personas tenía signos vitales al momento de la intervención policial, aunque murió pocos minutos después de ser trasladada a un hospital cercano.

Sobre las víctimas del ataque se precisó que seis de las nueve vivían en la casa donde se produjo el crimen y entre ellos murió un niño de cinco años y una bebé de 1 año y 10 meses. El resto de las víctimas fueron cuatro mujeres, de 24, 37, 44 y 51 años, una de ellas embarazada de ocho meses, dos hombres, de 19 y 21, y el sospechoso de 45.

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"Quiero ser sincero con nuestra comunidad. Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros agentes e investigadores hayan presenciado jamás. La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos afrontando son profundamente inquietantes", agregó Lorah.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las víctimas ni del atacante, aunque se conoció que la masacre fue cometida con un revólver de calibre 44 registrado con el nombre del presunto agresor.

AS / EM