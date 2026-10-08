La Embajada de Israel en Argentina recordó a las víctimas del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023

Este miércoles, la Embajada de Israel en Argentina homenajeó en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, a las víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023, al cumplirse 3 años de la brutal incursión de Hamas.

Según Infobae, de la ceremonia participaron sobrevivientes, familiares de víctimas, empresarios, referentes políticos y embajadores. Entre los asistentes al evento estuvieron el empresario Marcelo Mindlin, el ministro de Defensa, Carlos Presti; dirigentes como Maximiliano Ferraro, Sabrina Ajmechet, Santiago Santurio, Jorge Telerman, Juan Manzur y Waldo Wolff; el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Osvaldo Armoza; la embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef; y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

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El evento, conducido por el periodista Alfredo Leuco, arrancó con el Himno Nacional argentino. Antes del comienzo del acto, una mesa mostraba imágenes de las víctimas del 7 de octubre. Cada foto estaba acompañada por una flor blanca y tenía un nombre, datos sobre la persona y cómo había perdido la vida.

Además, se reprodujeron audios grabados durante el ataque, lo que permitió oír a un niño pidiendo ayuda luego que sus progenitores fueran asesinados y a una joven que participaba del festival Nova diciendo que les disparaban.

Acompañando estos testimonios, en las pantallas se mostraban videos donde podían verse a los atacantes de Hamas ingresando a Israel.

El discurso de Spieler Reshef y el homenaje de los familiares de las víctimas

Según el medio antes citado, Spieler Reshef expresó que era la nueva embajadora de Israel en la Argentina y reveló que había escogido el 7 de octubre como tema de su primera intervención oficial porque “hay sucesos que no solo pasan de formar parte de nuestra historia, pasan a formar parte de quiénes somos, de cómo nos definimos”.

Reshef contó que ese día estaba en su hogar, con su familia, que incluía dos hijos que entonces se encontraban cumpliendo el servicio militar obligatorio, y uno de ellos debió regresar a su base de urgencia.

La embajadora relató que el uniforme del joven estaba en el lavarropas. “De inmediato frené el ciclo de lavado, saqué sus prendas e hice lo que pude. Lo sequé, lo planché y lo preparé para que pudiera cumplir con su deber”, aseguró.

Al día siguiente de la incursión de Hamas, se trasladó desde Modiín hasta Jerusalén y halló una ruta vacía. Para ella, “era como si todo un país hubiera contenido la respiración”.

La embajadora relacionó su experiencia con la de todos los hogares que esperaban noticias de sus familiares. “No pretendo ni me atrevo a describir su dolor. Quiero reconocerlo, quiero honrarlo”, remarcó.

Reshef calificó lo ocurrido el 7 de octubre como “un ataque deliberado y brutal, una masacre acompañada de secuestros, torturas y violencia sexual”.

Para la embajadora, Hamas contó con entrenamiento, apoyo y financiamiento de sectores que usan el terror contra Israel y contra el mundo occidental, y definió a Irán como uno de esos sectores.

En ese punto, señaló que “quizás aquí, en Buenos Aires, no haga falta explicar demasiado lo que significa el terrorismo. La ciudad ya lo conoció, lo sufrió en su propio corazón, no una, sino dos veces. No es una diferencia de opiniones, no es un desacuerdo político, es terrorismo”.

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Reshef remarcó que “las palabras importan, porque pueden cambiar la manera en que una sociedad interpreta los hechos”, y le agradeció al pueblo y al Gobierno de nuestro país por comprender que, frente al terrorismo, “la ambigüedad también puede tener consecuencias”.

La embajadora indicó que entre las víctimas y los secuestrados hubo israelíes, pero también argentinos y personas de otras nacionalidades. “Hubo judíos, cristianos y musulmanes”, sumó.

Según Infobae, la embajadora luego habló, nuevamente, del uniforme que usaba su hijo. “Un soldado se puso el uniforme y acudió a proteger a su pueblo. Una familia buscó a los suyos. Abuelos esperaron una llamada”, señaló.

Y cerró su discurso pidiendo que sigamos apostando “al futuro, a la vida” y a guardar la memoria de quienes fallecieron, “no permitir que el terrorismo sea ni normalizado ni justificado nunca, nunca jamás”.

Luego, familiares de las personas asesinadas y de los secuestrados pusieron ofrendas florales enviadas en representación del Estado de Israel, la comunidad judía y Argentina; allí estuvo presente Silvia Cunio, progenitora de los hermanos argentino-israelíes David y Ariel Cunio; y también el ministro de Defensa.

Durante este acto, la mamá de un joven que falleció en el Festival Nova relató parte de su vida. “Keshet significa arcoiris. Era un chico que desde niño le gustaban los fideos con bolognesa y caminar sobre sus manos. Muchos decían que iba a trabajar en un circo de grande. A mi hijo no le gustaba tanto la escuela, pero si la música y los festivales”, reveló, y agregó que, aunque su vida tuvo un drástico cambio tras el asesinato de su hijo, ella “vuelve a elegir la vida. Para también honrar la memoria de Keshet y del resto de las víctimas”.

El mensaje del Gobierno argentino a tres años del ataque terrorista perpetrado por Hamás a Israel

El Gobierno Nacional publicó un mensaje, a tres años del ataque terrorista perpetrado por Hamás a Israel. “Este 7 de octubre se cumple un nuevo año desde los brutales ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el pueblo de Israel. Recordamos a las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias”, indicaron.

Y sumaron que “La Casa Rosada reafirma su más enérgico repudio al terrorismo en todas sus formas y renueva su compromiso con la defensa de la vida y la libertad”.