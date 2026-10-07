Cinco muertos en ataques israelíes en Gaza en el tercer aniversario del 7 de octubre

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que mataron a dos integrantes de Hamás cuando salían del hospital Kamal Adwan, ubicado en el norte de la Franja de Gaza. Según la versión militar, uno de ellos había ocultado explosivos en la zona de la "línea amarilla" (que separa las áreas bajo control de Hamás de las controladas por el ejército israelí) con la misión de atacar a las tropas. El ejército aseguró que actuó para neutralizar una amenaza inmediata.

Los ataques ocurrieron en el tercer aniversario de la ofensiva del 7 de octubre perpetrada por el movimiento islamista Hamás. El ruido de las explosiones se habría escuchado del otro lado de la frontera, en el lugar donde los familiares se reunían para recordar a las más de 300 personas asesinadas hace tres años en el festival de música Nova durante ese ataque.

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Las FDI identificaron a uno de los muertos como Mohamed Tamus y señalaron que era un francotirador del brazo armado de Hamás, que a su vez formaba parte de la Defensa Civil de la Franja de Gaza. También afirmaron que los integrantes de la organización acudían al hospital para reconstruir sus actividades operativas y que violaban de forma sistemática el acuerdo de alto el fuego.

En un comunicado publicado por la agencia AFP, las FDI informaron además que neutralizaron a un rescatista que salió a asistir a las víctimas, a quien también señalaron como miembro de Hamás.

Por su parte, el hospital Naser informó la muerte de Hisham Ibrahim Abu Mustafa y Ziad Zaarab, ocurrida durante un ataque israelí al sur de Jan Yunis que dejó además varios heridos.

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La ofensiva militar de Israel mató a más de 74.200 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. Desde que se declaró el alto el fuego, en octubre de 2025, las fuerzas israelíes mataron a más de 1.460 personas en el territorio, según la misma fuente. Por su parte, el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.