Las redes sociales ya forman parte de la manera en que millones de personas se informan, opinan y participan de la política. Sin embargo, el 79% de las personas consultadas en 37 países cree que internet y las redes sociales facilitaron la manipulación mediante información falsa, de acuerdo con un nuevo estudio del Pew Research Center.

Argentina queda, así, en una posición intermedia frente a un fenómeno que presenta diferencias según el país. El 35% de los encuestados considera que las redes sociales han sido perjudiciales para la democracia.

La cifra debe leerse dentro del escenario general. En los 37 países relevados, el 55% considera que las redes sociales fueron beneficiosas para la democracia, mientras que el 35% las evalúa negativamente.

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La encuesta muestra que las redes sociales no son percibidas de una sola manera.

Para una parte importante de la población, las plataformas ampliaron el acceso a la información y permitieron que más personas participaran de la conversación política. Para otros, esa misma circulación de contenidos abrió la puerta a la desinformación, la manipulación y la polarización política.

A nivel global, una mediana del 77% considera que el acceso a internet y a las redes sociales contribuyó a que las personas estén mejor informadas sobre la actualidad. Al mismo tiempo, el 60% sostiene que estas herramientas aumentaron la capacidad de la gente para tener una voz significativa en la política.

De todas maneras, el problema aparece cuando esa mayor circulación de información y opiniones convive con contenidos falsos o manipulados. Además del 79% que señala este riesgo, el 68% de los encuestados afirma que internet y las redes sociales hicieron que las opiniones políticas estuvieran más polarizadas.

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Al mismo tiempo, la percepción sobre la polarización política aumentó en varios países. En Polonia, Alemania, Francia, Japón, España, Reino Unido, Hungría y Malasia, creció en dos dígitos la proporción de personas que consideran que internet y las redes sociales profundizaron las divisiones políticas.

El fenómeno también aparece con fuerza en Estados Unidos, donde el 81% considera que internet y las redes sociales hicieron que las personas estuvieran más divididas en sus opiniones políticas. La cifra se mantiene prácticamente sin cambios respecto de 2022, cuando había alcanzado el 79%.

Los jóvenes tienen una mirada más positiva sobre las redes

En la mayoría de los países encuestados, los adultos jóvenes son más propensos que las personas mayores a considerar que las redes sociales tienen un impacto positivo sobre la democracia.

Uno de los casos más marcados aparece en Reino Unido. El 60% de quienes tienen entre 18 y 34 años considera positivo el impacto de las redes, frente al 31% de los mayores de 50 años.

A diferencia de otros países, en Estados Unidos, el 44% de los menores de 35 años comparte esa mirada, mientras que entre los mayores de 50 el porcentaje baja al 28%.

MV/ML