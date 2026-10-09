En RDC explicaron por qué Nueva York reclama que ICE se retire de la ciudad tras el tiroteo en el Bronx

Un tiroteo protagonizado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Bronx dejó herido a un inmigrante dominicano de 28 años y volvió a tensar la relación entre las autoridades federales y el gobierno de Nueva York. El episodio ocurrió en un sector latino del distrito y tuvo como víctima a un hombre que, según el relato del corresponsal, estaba realizando trámites con su automóvil y llevaba a su hijo de cinco años en el asiento trasero.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos, Norman Powell, detalló las repercusiones del caso y el reclamo del alcalde Zohran Mamdani, quien exige que los agentes migratorios se retiren de la ciudad. El joven recibió atención médica, pero luego fue trasladado a un centro de detención de inmigración, mientras sus abogados solicitaron que la Justicia federal ordene su liberación.

Qué pasó en el tiroteo protagonizado por un agente de ICE en el Bronx

El hombre herido fue identificado durante el segmento como Oscar Belgal, un inmigrante dominicano de 28 años. Según la información transmitida, recibió un disparo en el cuello y fue llevado a un hospital, donde recibió primeros auxilios antes de retirarse.

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Powell señaló que la bala no habría penetrado en el cuello del joven. El episodio ocurrió mientras su hijo de cinco años estaba en el asiento trasero del vehículo, un dato que intensificó la preocupación por las circunstancias del operativo.

Los agentes que participaron del tiroteo fueron puestos en licencia administrativa mientras avanza la investigación. De acuerdo con el corresponsal, había cámaras corporales en funcionamiento durante el procedimiento, por lo que existen registros en video de lo ocurrido.

Mamdani reclamó que ICE se retire de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reaccionó al episodio y volvió a exigir que los agentes federales de inmigración abandonen la ciudad. Su postura se enmarca en una política local que, según lo explicado en el segmento, prohíbe que la policía neoyorquina colabore con los operativos migratorios federales.

Tras el tiroteo, Mamdani se comunicó con el presidente Donald Trump. Powell indicó que ambos mantuvieron una conversación de aproximadamente dos horas para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera liberar al joven, aunque finalmente fue trasladado a un centro de detención de ICE.

La situación expone las diferencias entre las autoridades municipales y el gobierno federal sobre la aplicación de las leyes migratorias. Mientras Nueva York sostiene restricciones a la colaboración policial con ICE, las autoridades federales buscan mantener los operativos de detención.

La respuesta del gobierno federal y la situación judicial del inmigrante

El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, cuestionó al alcalde durante una conferencia de prensa, según el relato del corresponsal. El funcionario afirmó que el inmigrante tenía antecedentes penales y que las autoridades habían intentado detenerlo en varias ocasiones.

Mullin también criticó la decisión de Nueva York de no colaborar con el servicio federal de inmigración. Esas declaraciones contrastaron con el reclamo de Mamdani y con las dudas generadas por el uso de armas durante el procedimiento.

En paralelo, los abogados del joven solicitaron al Tribunal Federal que interviene en el caso que ordene su liberación. La situación judicial del inmigrante y el análisis de las imágenes del tiroteo serán centrales para determinar cómo continúa el expediente.