Sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos y volvió a la cárcel tras recibir el alta médica

Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a un doble intento de ejecución en Estados Unidos, recibió el alta hospitalaria y regresó a la cárcel, según informaron sus abogados este sábado. La mujer, de 50 años, había sido trasladada a un centro médico en estado crítico después de que el procedimiento realizado el 30 de septiembre no lograra causarle la muerte.

Pike recibió dos dosis de pentobarbital, una sustancia utilizada en protocolos de ejecución mediante inyección letal. Tras el procedimiento, fue internada y posteriormente recuperó la conciencia. Esta semana, sus abogados habían informado que podía caminar, aunque permanecía en un estado mental que describieron como “confuso”.

Christa Pike se recupera, ya puede hablar y la tienen esposada a una cama

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“Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, indicaron sus representantes en un comunicado.

En el mismo texto, señalaron que Pike estaba agradecida con los equipos de emergencias y el personal médico por la atención recibida después del fallido procedimiento.

Por qué Christa Pike fue condenada a muerte

Pike fue sentenciada a la pena capital en Tennessee por el asesinato de una compañera de clase de 19 años, cometido en 1995, cuando ella también era adolescente.

Su ejecución estaba prevista para convertirse en la primera de una mujer en Tennessee en más de dos siglos. Sin embargo, el procedimiento del 30 de septiembre terminó con su traslado de urgencia a un hospital y abrió una investigación sobre lo ocurrido.

Ante la gravedad del caso, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones en el estado mientras se lleva adelante una investigación independiente. Las ejecuciones habían sido reanudadas en 2025.

El caso reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos

La supervivencia de Pike volvió a poner en discusión los métodos utilizados para aplicar la pena capital y las garantías de los procedimientos de ejecución en Estados Unidos. El debate también se intensificó por el anuncio de que el Pentágono planea transmitir en directo una ejecución militar por fusilamiento.

El condenado es Nidal Hasan, un expsiquiatra del Ejército estadounidense responsable de matar a 13 personas en un ataque ocurrido en 2009 en Fort Hood, Texas. Según el anuncio citado en los reportes, su ejecución está prevista para el 3 de diciembre.

La posibilidad de transmitir el procedimiento generó críticas de distintas figuras públicas, incluso de algunos republicanos que apoyan la pena de muerte. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que todavía podía decidir si la ejecución se emitiría en directo. “Hay dos opciones: no transmitirla o transmitirla”, afirmó ante periodistas en la Casa Blanca.

Qué dijo el papa León XIV sobre la pena capital

El papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, también se pronunció sobre la pena de muerte. En un mensaje publicado el sábado en la red social X, sostuvo que es “inadmisible” porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. “El bien común puede salvaguardarse y las exigencias de la justicia pueden cumplirse sin recurrir a la pena capital”, expresó.

En Estados Unidos, la pena de muerte está abolida en 23 de los 50 estados. En otros tres —California, Oregón y Pensilvania— existe una moratoria que impide ejecutar las condenas, aunque la pena continúa vigente en sus legislaciones.

A nivel federal, el presidente Joe Biden había establecido una moratoria durante su mandato. Trump la levantó tras regresar a la Casa Blanca en 2025, lo que permitió reanudar las ejecuciones federales.

LB/AF