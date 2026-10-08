Pena de muerte en Estados Unidos: en RDC se hizo referencia al caso Christa Pike y la situación en California

El caso de Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Tennessee que sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, volvió a poner en debate la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell analizó las repercusiones del caso y explicó la situación particular de California, donde cientos de personas permanecen en el corredor de la muerte.

“Realmente ha sacado de nuevo el tema de la pena de muerte en Estados Unidos y California, que tiene cientos de presos esperando su momento de ejecución, está a la cabeza de todo esto”, planteó Norman Powell.

California y los presos condenados a muerte

Según Powell, el gobernador de California, Gavin Newsom, podría intervenir sobre las condenas de cientos de personas que esperan su ejecución: “El gobernador de California, Gavin Newsom, que podría ser candidato presidencial demócrata, podría perdonarles la vida a 563 presos que esperan ser ejecutados”.

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El estado lleva dos décadas sin ejecutar a un preso, mientras que quien podría suceder a Newsom ya manifestó que mantendría la moratoria vigente. “California no ha ejecutado a ningún preso desde hace 20 años y quien podría sucederlo en el cargo se comprometió a mantener la moratoria”, describió en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Powell explicó que la posibilidad de conmutar las penas no es nueva para Newsom, aunque el gobernador enfrenta antecedentes políticos complejos alrededor de la cuestión: “Conmutar la pena de muerte es algo que ha estado en la mente del gobernador Newsom por bastante tiempo, pero sin embargo los votantes de California han rechazado medidas para abolir la pena de muerte en dos oportunidades, en 2012 y en 2016”.

Además, Newsom recibió críticas cuando estableció la moratoria en 2019. “Newsom fue criticado cuando impuso esta moratoria que está vigente ahora en el año 2019”, expresó Powell.

La posición de Gavin Newsom

El gobernador californiano también se ha expresado públicamente contra la pena capital desde una perspectiva religiosa y moral: “Hay que decir que Newsom es católico y ha descrito la pena de muerte como una abominación moral y en el año 2024 el Papa Francisco elogió a Newsom cuando lo visitó en el Vaticano”.

Qué pasó con Christa Pike

Respecto de Christa Pike, Powell señaló que la mujer continúa internada tras el fallido procedimiento de ejecución. “Respecto de Christa Pike, no hay novedades de último momento, excepto que sigue recuperándose lentamente en el hospital de Nashville donde está detenida y encadenada a una cama”, detalló.

La Justicia también ordenó preservar documentación relacionada con el procedimiento para investigar lo ocurrido: “Pero la jueza que interviene en el caso ha ordenado que todos los informes que puedan conseguir sobre la fallida ejecución sean guardados para su examinación más profunda”.