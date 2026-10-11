Encuesta: a un año de las elecciones, los indecisos se mantienen como la tercera fuerza política

Los indecisos conforman la tercera fuerza política del país en este momento. Hay un 20 por ciento de la población que no se inclina ni por el oficialismo ni por el principal partido opositor. Si bien todavía falta más de un año para las elecciones generales que definirán el mandato de un nuevo presidente por otros cuatro años un porcentaje alto de los argentinos todavía no decidió por quién se inclinará.

Así lo indica una encuesta de la Universidad de San Andrés. El partido gobernante, La Libertad Avanza, se impone apenas por un punto al peronismo (24% contra 23%) en la intención de voto para presidente, mientras que los indecisos suman otro 20%, lo que los coloca lejos del voto en blanco (6%) y de la intención de voto por la izquierda, que suma un 5%.

La edad también introduce diferencias entre los votantes. El grupo más proclive a no tener decidido su voto es la Generación X, de entre 46 y 61 años, donde la indefinición alcanza el 22%. Entre los Millennials (45 a 30) llega al 21%, entre los Boomers (+60) al 13% y entre la Generación Z (sub 30) al 20%.

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Los datos surgen de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, realizada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) entre el 3 y el 9 de septiembre sobre 1.004 casos, de mayores de 18 años, de manera online.

En este sondeo también se consultó sobre la imagen de los dirigentes políticos. Y todos mantienen un diferencial de imagen negativo (aparece cuando se comparan los aspectos positivos y negativos de cada uno de los evaluados).

La que menor diferencial negativo cosechó fue la diputada nacional del FIT Myriam Bregman con -19 puntos porcentuales. La senadora nacional por LLA, Patricia Bullrich, es la que suma mayor imagen positiva con un 34% (diferencial negativo del 22%), mientras que el presidente Javier Milei tiene un 33% de imagen positiva y un 61% considera a su gestión como “mala” o “muy mala”.

También el análisis estuvo puesto sobre los actuales integrantes del Gobierno. Comparados con enero de 2024, el primer mes de los libertarios en la Casa Rosada, la que viene perdiendo imagen positiva es la hermana del primer mandatario y actual secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cuya percepción negativa pasó del 38% al 70%. También fue deteriorándose la figura del ministro de Economía, Luis Caputo, que aumentó su “negatividad” un 10 por ciento (del 47% al 57%) y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: del 26% al 44%.

El ministro mejor valorado es Diego Santilli (27%), seguido por Pettovello y Caputo, que sumaron el 24%. Cuarto está el titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con un 19%. Los peores dentro de ese ránking Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Las áreas mejor valoradas son las de política exterior, la defensa y la energética aunque todas con un diferencial negativo.

Cuando se consultó que sentimientos despierta el presidente Javier Milei entre quienes desaprueban su gestión (61%) las palabras más mencionadas fueron “asco”, “decepción”, “rechazo”, “vergüenza” e “incertidumbre”. Quienes todavía aprueban la marcha de su gobierno (un 31%) eligieron para describirlo las palabras “esperanza” y “confianza”.