Crece el pedido de una ley que frene la usura y el sobrendeudamiento masivo

La inclusión financiera impulsa el desarrollo, pero puede ser una trampa si el crédito resulta impagable. En Argentina, las cuentas de pago crecieron de 2,3 millones en 2019 a 27 millones en 2024; las bancarias, de 27 a 35 millones. La tenencia de tarjetas de crédito pasó del 30% de la población en 2011 al 64% en 2024, mientras las fintech y otros prestamistas no bancarios ampliaron su presencia. La tecnología incorporó a sectores excluidos, pero acceder al crédito no equivale a poder pagarlo.

Más de 20,5 millones de personas -cerca del 60% de los adultos- registran deudas financieras; 11,5 millones debían por tarjetas en julio de 2025. En mayo de 2026, la irregularidad crediticia alcanzaba el 7,7%: 3,5% en empresas y 12,8% en hogares. En tarjetas llegó al 14,5%, frente al 2,8% de marzo de 2025. En junio de 2026, la mora era del 18,61% en bancos privados y del 33,27% en entidades no financieras.

La ecuación se agrava por el deterioro de los ingresos: frente a una suba salarial nominal del 30% a febrero de 2026, las tasas anuales de tarjetas promediaban el 91%. En diciembre de 2025, los salarios reales privados estaban 4% por debajo de octubre de 2023 y los públicos, 21%. Se perdieron además 198.200 empleos en 2024 y otros 105.500 en 2025. Así, el crédito deja de financiar imprevistos y pasa a cubrir alimentos, alquileres o servicios. Los intereses generan deudas impagables.

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No todo interés alto constituye usura, pero tampoco toda tasa es legítima por haber sido aceptada. El artículo 42 de la Constitución protege los intereses económicos del consumidor frente a la desigualdad con bancos, emisoras y plataformas que imponen condiciones predispuestas. El Código Civil y Comercial autoriza a reducir intereses desproporcionados (art. 771), revisar actos que explotan la necesidad, debilidad o inexperiencia (art. 332), limitar la capitalización de intereses (art. 770) y controlar cláusulas abusivas (arts. 988 y 1117 a 1122).

En el plano penal, el artículo 175 bis sanciona a quien, aprovechando la necesidad, ligereza o inexperiencia ajena, exige intereses o ventajas evidentemente desproporcionados o garantías extorsivas. También penaliza la circulación consciente de créditos usurarios y agrava la pena por profesionalidad o habitualidad. La tasa elevada no basta: debe probarse el aprovechamiento de una vulnerabilidad incluso circunstancial.

En “A., N. F. s/ infracción art. 303 y usura” (16/5/2022), la Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento por usura agravada en operaciones de descuento de cheques. Consideró la notoria diferencia entre las tasas cobradas y las bancarias, y la necesidad de quienes carecían de alternativas razonables. Distinguió, además, la profesionalidad como negocio de la habitualidad como reiteración de operaciones. El fallo exige valorar tasa, necesidad y aprovechamiento.