Entre la “descristinización” y el calendario electoral que suma presión

La “descristinización” o no empieza a convertirse en la pelea central entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. En el sector que responde a la expresidenta creen que el gobernador bonaerense ya debería dejar atrás los amagues y decir abiertamente si está dispuesto a construir una alternativa sin Cristina Kirchner. Algo de eso pareció hacer esta semana su ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Pero en el campamento platense no se animan todos a tanto y se dividen entre los que quieren romper y sus tiempos y los que quieren negociar, mientras Kicillof sigue pidiendo tiempo para fortalecerse y después decidir. En las próximas semanas el escenario no será distinto ya que el calendario del PJ seguirá mostrando la puja interna.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dejó dos definiciones que el kirchnerismo leyó como un desafío directo. Por un lado, advirtió que un eventual pronunciamiento favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de la expresidenta no sería vinculante para la Justicia argentina. Por otro, cuando le preguntaron si el sector que responde a Axel Kicillof se encolumnaría detrás de una candidatura de CFK, respondió que no sabía si lo haría y planteó que el año próximo habrá que ver quién convoca y quién representa más.

Bianco no fue desautorizado por Kicillof. En el kirchnerismo toman ese silencio como una señal de que el ministro expresa la posición del gobernador, aunque el mandatario provincial todavía no haya decidido llevar la disputa hasta el final. Facundo Tignanelli y Teresa García salieron a cruzar las declaraciones.

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En el entorno de Cristina no cuestionan que Kicillof quiera construir un proyecto propio ni que busque disputar el liderazgo. Lo que evalúan es que ya se entró en zona de campaña electoral y definición de acuerdos por lo que debe dejar sólo de amagar y empezar a definir un rumbo. Los tiempos de unos y de otros tampoco son los mismos.

“Los que ponen en duda si los fallos de la ONU se tienen que acatar o no son los que no quieren a Cristina. Nos parece bien que quieran enfrentarla, pero ya es momento de decirlo abiertamente”, sostienen. Creen que, en ese caso, deberían acelerar el proceso de “descristinización” que tendrá un costo electoral, aunque sea de pocos votos. La apuesta, dicen, será construir una figura propia después de asumir esa decisión.

En el espacio del gobernador tampoco hay una posición uniforme. Bianco y Andrés “Cuervo” Larroque aparecen entre las voces más duras, dispuestas a avanzar en una diferenciación más explícita. Pero la discusión sobre si romper y cuándo hacerlo sigue abierta. Kicillof todavía cree que no es momento de disputar el poder interno, sino de construir desde las bases para llegar mejor posicionado a la negociación. Considera que aún hay tiempo para el diálogo pero tiene claro que aún no tiene una posición dominante para sentarse en lo inmediato a la mesa.

En el kirchnerismo cuestionan el concepto de construcción territorial que plantea el gobernador. “No sabemos de qué bases habla. Cristina, estando presa, construyó más en términos de vínculos con dirigentes que Axel”, argumentan. Mencionan los contactos que la expresidenta volvió a establecer con Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz y Ricardo Quintela como ejemplos de una capacidad de articulación que, sostienen, no se limita a La Cámpora ni a la estructura bonaerense.

La pelea tendrá nuevas estaciones en el calendario. El 17 de octubre, Kicillof encabezará la celebración del Día de la Lealtad en La Matanza, distrito de Fernando Espinoza. El intendente le aporta territorio, votos y estructura para mostrar el músculo propio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La convocatoria buscará exhibir capacidad de movilización y una identidad política que no dependa de los actos organizados por el kirchnerismo. El día de la lealtad, no habrá lealtad para mostrar.

Máximo Kirchner decidió sortear la imagen de un peronismo dividido cruzando el alambrado bonaerense y ampliando el territorio. Participará en Chaco de una actividad encabezada por Jorge “Coqui” Capitanich, mientras el kirchnerismo también se movilizará hacia San José 1111, donde Cristina cumple su prisión domiciliaria.

La siguiente disputa será por el PJ bonaerense. Kicillof preside el Consejo Provincial desde marzo, como parte del acuerdo que permitió evitar una interna por la conducción del partido. El entendimiento estableció que Máximo Kirchner asumiera la presidencia del Congreso partidario, el órgano que define la estrategia política y electoral y tiene atribuciones para autorizar alianzas. Esa designación deberá formalizarse en el Congreso previsto para noviembre.

El viernes se iban a encontrar las dos partes para definir los términos del encuentro partidario. Pero se suspendió por razones de público conocimiento: Bianco negaba a CFK y Tignanelli le respondía que los que hablan de la imposibilidad jurídica de la titular del PJ son a los que les conviene que esté presa.

La pelea no sólo estará en la titularidad del Congreso, sino en el peso que finalmente tendrá cada sector en organismos como la Junta Electoral, clave para el cierre de listas que se viene.

Kicillof todavía apuesta a que el tiempo le de fortaleza para negociar. Parece estar seguro de que aún existe esa instancia. Del otro lado, creen que ese tiempo se agota, que la campaña ya está en marcha y que la estrategia entra en zona de definición.