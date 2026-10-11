Qué son los nódulos pulmonares, la lesión por la que será operado el papa León XIV

El papa León XIV anunció este domingo 11 de octubre que será operado en los próximos días para extirparle un nódulo pulmonar, detectado durante una serie de controles médicos.

Según explicó el propio pontífice, la lesión fue identificada "en una fase muy inicial y se encuentra bien localizada", pero al margen del lenguaje habitualmente lacónico que utiliza desde siempre la comunicación de la Santa Sede, hay un punto que resulta insoslayable: si los médicos decidieron avanzar con la intervención, se trata de una consecuencia obvia de los resultados de estudios previos.

Ese tipo de problemas no solo se sigue por imágenes, muchas veces son las punciones las que definen condiciones, y en el caso del Pontífice se resolvió entonces someterlo a la intervención en los próximos días, que como es habitual en los jefes de la Iglesia será en el Hospital Gemelli en Roma

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No se indicó una fecha precisa de la intervención, pero mirando el calendario, la salida del Vaticano de León XIV rumbo a Uruguay, la primera escala de su visita a Sudámerica, sería el viernes 6 de noviembre.

El procedimiento está previsto para los próximos días en el Policlínico Gemelli de Roma. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, la internación posterior a la operación podría extenderse aproximadamente una semana. Por el momento, no se informó públicamente si el nódulo es benigno o maligno. Por eso, el anuncio de la intervención no implica un diagnóstico de malignidad: será necesario conocer los resultados de la evaluación médica y, en caso de corresponder, de los estudios realizados sobre el tejido extraído.

El Papa León XIV anunció que se operará de un nódulo en un pulmón

Qué son los nódulos pulmonares

Los nódulos pulmonares son pequeñas formaciones de tejido que aparecen en los pulmones y que, por lo general, miden hasta tres centímetros de diámetro. Suelen detectarse mediante una radiografía de tórax o una tomografía computarizada, muchas veces durante estudios realizados por otros motivos y sin que la persona presente síntomas.

De acuerdo con información médica difundida por Mayo Clinic y recopilada por Infobae, estos hallazgos son relativamente frecuentes en adultos y, en la gran mayoría de los casos, son benignos. Pueden originarse por cicatrices de infecciones respiratorias anteriores, procesos inflamatorios o determinadas infecciones que dejan marcas en el tejido pulmonar. Sin embargo, algunos nódulos pueden estar asociados con un tumor maligno. Por ese motivo, su aparición requiere una evaluación individualizada, aunque no significa automáticamente que exista una enfermedad oncológica.

En el caso de León XIV, el dato comunicado oficialmente es que la lesión está localizada y fue detectada en una etapa inicial. No se difundieron detalles sobre su tamaño exacto, su composición ni los estudios específicos que llevaron al equipo médico a recomendar la cirugía.

Cuándo pueden generar preocupación

Para determinar si un nódulo pulmonar representa un riesgo, los especialistas analizan distintas características de la lesión y los antecedentes de cada paciente.

Entre los principales factores que se tienen en cuenta figuran el tamaño del nódulo, su forma, sus bordes, su composición y si presentó cambios en estudios anteriores. También influyen la edad, el tabaquismo, los antecedentes personales o familiares de cáncer y la presencia de determinados síntomas respiratorios.

Los nódulos pequeños, con características compatibles con lesiones benignas y que permanecen estables en el tiempo, suelen requerir menos intervenciones. En cambio, si aumentan de tamaño o presentan rasgos sospechosos, los médicos pueden indicar estudios complementarios para determinar su naturaleza.

La tomografía computarizada permite observar con mayor precisión la ubicación y las características de la formación. Según cada caso, también pueden solicitarse una tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o una biopsia, procedimiento que permite analizar una muestra del tejido.

La conducta médica no es igual para todos los pacientes: algunas lesiones solo necesitan controles periódicos, mientras que otras requieren una investigación más profunda o la extirpación quirúrgica.

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La decisión de intervenir depende de la evaluación clínica y de las características particulares del nódulo. Cuando existen elementos que justifican una investigación adicional, la extracción permite retirar la lesión y, si se analiza el tejido, obtener información fundamental para establecer un diagnóstico.

En otros casos, cuando el riesgo es bajo, los profesionales pueden optar por realizar nuevas tomografías a lo largo del tiempo para comprobar si la formación permanece estable. La vigilancia evita someter a los pacientes a procedimientos invasivos innecesarios.

En el caso del Papa, el Vaticano informó que los médicos consideraron conveniente intervenir y que León XIV decidió seguir esa recomendación. No obstante, hasta el momento no se comunicaron públicamente los motivos clínicos específicos que determinaron la indicación quirúrgica.

Por eso, la detección temprana constituye un dato relevante, pero no alcanza por sí sola para establecer cuál es la naturaleza de la lesión ni cuál será su evolución.

La información oficial señala que la operación se realizará en el Policlínico Gemelli, un centro médico de Roma que ha atendido a distintos pontífices. La previsión difundida por la Santa Sede es que la estancia hospitalaria posterior al procedimiento sea de aproximadamente una semana.

León XIV, de 71 años, también tiene previsto realizar una gira pastoral por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Según los primeros reportes, el pontífice manifestó su intención de mantener sus compromisos, aunque la posibilidad de cumplir con el calendario dependerá de su evolución y de las indicaciones médicas.

CS