La OMS fijó un límite para las drogas para bajar de peso en menores: qué cambia desde los 10 años

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó nuevas recomendaciones para el tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes y fijó por primera vez un criterio global sobre el uso de medicamentos para bajar de peso en esas edades. Para los menores de 10 años, el organismo desaconsejó tanto los fármacos contra la obesidad como la cirugía bariátrica y los dispositivos destinados al descenso de peso. Entre los 10 y 19 años, en cambio, la farmacoterapia puede evaluarse cuando las intervenciones supervisadas no dieron una respuesta suficiente.

Las guías fueron presentadas este 7 de octubre y diferencian el tratamiento de los niños de 0 a 9 años del destinado a adolescentes de 10 a 19. La OMS prioriza la alimentación, la actividad física, el acompañamiento conductual y la participación de las familias o cuidadores. También contempla herramientas digitales supervisadas como apoyo a la atención profesional.

El uso de medicamentos contra la obesidad, en especial los agonistas del receptor GLP-1, creció en los últimos años. Fármacos como semaglutida y liraglutida ya cuentan con determinadas autorizaciones pediátricas en Estados Unidos y Europa, aunque las condiciones cambian según el producto y el país. La OMS advierte que todavía faltan datos sobre su seguridad y eficacia a largo plazo en niños y adolescentes.

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Cuándo pueden usarse medicamentos en adolescentes

Para los adolescentes con obesidad, los medicamentos pueden evaluarse cuando el tratamiento supervisado no consigue una respuesta suficiente. No deben utilizarse como una herramienta aislada para perder peso. La indicación dependerá de la situación clínica de cada adolescente y requerirá seguimiento profesional.

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La recomendación comprende a adolescentes de entre 10 y 19 años, la franja etaria que utiliza la OMS para definir esa etapa. El documento se refiere específicamente al tratamiento de la obesidad, no al uso de estas drogas en cualquier joven con exceso de peso. Luz María De Regil, directora del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS, señaló además que todavía existe evidencia limitada sobre los GLP-1 en estas edades.

Wegovy y Saxenda, por ejemplo, están autorizados desde los 12 años en Estados Unidos y la Unión Europea bajo indicaciones específicas. En Europa, Saxenda también puede utilizarse en determinados niños de entre 6 y 11 años. La autorización europea, sin embargo, no cambia el criterio general que acaba de fijar la OMS.

Por qué la OMS desaconseja estas drogas en menores de 10 años

En los niños más chicos hay menos evidencia sobre seguridad, eficacia y posibles efectos durante el crecimiento y el desarrollo. Por ese motivo, la OMS desaconseja los medicamentos, la cirugía bariátrica y los dispositivos destinados al descenso de peso antes de los 10 años. Para ese grupo, recomienda trabajar sobre alimentación, actividad física y apoyo conductual junto con la familia.

La cirugía bariátrica tampoco está recomendada antes de esa edad. En adolescentes física y mentalmente maduros con obesidad grave, puede evaluarse después de al menos seis meses de tratamiento sin una respuesta suficiente. En esos casos, la cirugía debe ser evaluada por un equipo especializado.

Los estudios sobre medicamentos para la obesidad son más numerosos en adolescentes que en niños pequeños. En las edades más tempranas todavía hay menos información sobre tratamientos prolongados y sus posibles efectos durante el desarrollo. Esa diferencia en la evidencia es uno de los puntos centrales de las nuevas recomendaciones.

La obesidad en niños y adolescentes se cuadruplicó desde 1990

La OMS estima que en 2024 había alrededor de 400 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años con sobrepeso en todo el mundo. De ellos, unos 170 millones vivían con obesidad. La prevalencia de obesidad en ese grupo etario se cuadruplicó desde 1990.

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Hasta ahora, la OMS no tenía una guía global específica para el tratamiento integral de la obesidad en niños y adolescentes. En diciembre de 2025 había publicado una recomendación para adultos que contempló el uso a largo plazo de terapias GLP-1 en personas con obesidad. Las nuevas guías cubren ahora también el abordaje durante la infancia y la adolescencia.

"La base de la atención de la obesidad en niños y adolescentes no son los medicamentos ni la cirugía", explicó De Regil durante la presentación. La guía mantiene como pilares la alimentación, la actividad física, el acompañamiento conductual y la participación de las familias o cuidadores.

El documento completo fue publicado en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud y reúne las recomendaciones, la metodología y la evidencia revisada por el organismo.

DCQ