Errores de dosificación: el boom de Ozempic y Wegovy disparó las llamadas a los centros de intoxicaciones

El crecimiento explosivo en el uso de la semaglutida, comercializada popularmente bajo los nombres de Ozempic y Wegovy, para el control crónico del peso tuvo una consecuencia colateral imprevista: un aumento drástico en las llamadas a los centros de control de intoxicaciones en todo Estados Unidos. Lo que inicialmente se introdujo en el mercado como un tratamiento para la diabetes tipo 2 pasó a ser un fenómeno masivo para la pérdida de peso, exponiendo una alarmante necesidad de mejorar la educación de los pacientes sobre cómo administrar el fármaco de forma segura.

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La radiografía de un salto estadístico sorprendente

Antes del año 2021, los centros de control de intoxicaciones norteamericanos solían atender una cifra estable de entre 1.000 y 1.500 casos anuales relacionados con los agonistas del receptor de GLP-1. Sin embargo, la tendencia cambió de manera radical a mediados de ese año, coincidiendo con la aprobación del medicamento por parte de la FDA para el control del peso. Para el año 2023, las centrales de emergencia registraron un pico superior a las 8.000 llamadas anuales, posicionando a la semaglutida de forma increíblemente dominante por encima de otros medicamentos.

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A pesar de la magnitud de los números, la investigación liderada por Jordan Miller y el profesor David Han, de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), aclaró un punto clave: la inmensa mayoría de estos incidentes no se debieron a un uso indebido intencional, sino a errores terapéuticos y fallas de dosificación accidentales por parte de los usuarios en sus hogares.

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Los dos errores más comunes en la aplicación

El análisis estadístico, realizado en colaboración con los especialistas Robert S. Miller y Shawn M. Varney de la Facultad de Medicina Long, determinó que el pico de intoxicaciones responde a la falta de comprensión sobre cómo actúa el fármaco y cómo debe dosificarse gradualmente. Al revisar los datos nacionales, los científicos identificaron las dos equivocaciones más recurrentes en la rutina de los pacientes:

Por un lado, muchas personas comenzaron a aplicarse la medicación de forma diaria en lugar de respetar la frecuencia semanal obligatoria que requiere la semaglutida. Por el otro, un alto porcentaje de pacientes omitió el esquema escalonado de adaptación e inyectó directamente la dosis más alta desde el primer día, en lugar de iniciar con una dosis baja para aumentarla de manera progresiva con el tiempo. La combinación de ir a máxima potencia y administrarse el fármaco siete veces más seguido de lo recomendado provocó gran parte de estos alarmantes cuadros de intoxicación.

Al revisar los datos nacionales, los científicos identificaron las dos equivocaciones más recurrentes en la rutina de los pacientes

Ciencia de datos para la salud pública

El estudio demostró que la expansión de la semaglutida hacia la población que busca perder peso cambió significativamente el perfil y el volumen de las llamadas de emergencia en comparación con el uso tradicional en pacientes diabéticos. Ante este escenario, los autores insisten en que optimizar la formación e instrucción del público en cada etapa del proceso de prescripción (desde la consulta del médico hasta el mostrador de la farmacia) podría neutralizar casi la totalidad de estos casos.

Este proyecto de análisis, que inicialmente obtuvo el primer lugar en la conferencia Los Datos de la UTSA, escaló rápidamente en la comunidad científica. Sus conclusiones no solo se convirtieron en el artículo de portada de Significance, la revista insignia de la Royal Statistical Society y la American Statistical Association, sino que también fueron publicadas formalmente en el Journal of Medical Toxicology.

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