Con un nuevo lanzamiento en Argentina, se amplían las opciones de medicamentos que ayudan a bajar de peso

La familia de drogas inyectables que ayudan a bajar de peso a las personas con obesidad acaba de agrandarse: Un laboratorio latinoamericano acaba de lanzar —esta semana— la tirzepatida. Este medicamento inyectable fue aprobado por la ANMAT para el tratamiento de la obesidad y de la diabetes mellitus tipo 2.

Según explicaron los directivos del laboratorio latino Adium —que comercializa esta droga originalmente desarrollada por la compañía Eli Lilly—, “este es un nuevo tipo de medicamento, ya que, a diferencia de los que actualmente existen en el mercado y que son similares, la tirzepatida trabaja no sobre uno, sino sobre dos mecanismos bioquímicos del metabolismo.

La diferencia de este es que, en el mediano plazo, la cantidad de kilos que se logra reducir es mayor.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta ahora, en el mercado existen varias drogas inyectables que ayudan a controlar el peso de las personas con obesidad, además de ayudar a mejorar la diabetes y otros parámetros biológicos.

A esas drogas se las conoce como “agonistas de los receptores GLP-1”. Pero la novedad del flamante medicamento que a partir de esta semana se comercializa en la Argentina es que, además de trabajar como “agonista del GLP-1”, también es agonista de otro receptor denominado GIP. Este actúa como un modulador del metabolismo del tejido adiposo y de la eficiencia energética de las células.

Exceso de peso: ¿por qué es mucho más que una cuestión estética?

En concreto, lo que se logra es un mayor descenso de peso sostenido en el tiempo que si se tratara de un único mecanismo de acción.

Mayor ganancia al bajar de peso

De acuerdo a lo que explicó la doctora Mónica Katz, especialista en obesidad y directora del Posgrado en Nutrición de la Universidad Favaloro, “esta molécula viene a sumarse a la panoplia de opciones para el tratamiento de la obesidad. Pero resulta más efectiva que lo que hasta ahora estaba disponible en el mercado”.

¿En quiénes está indicada? Fue aprobada para adultos (mayores de 18 años) con obesidad o sobrepeso que presenten al menos una condición de salud relacionada, así como para personas con diabetes tipo 2 que no logran un control adecuado con otros tratamientos.

Según los trabajos publicados en diversos estudios por el laboratorio, donde se comparó esta droga contra otros tratamientos a lo largo de periodos que fueron de entre tres meses y tres años, quienes tomaron las diferentes dosis de tirzepatida lograron bajar entre un 22 y un 25% de su peso antes del tratamiento.

“Si la persona obesa solo hace modificaciones al estilo de vida (mejor alimentación y ejercicio), se logran ganancias en la baja del peso de entre el 3 y el 5% del peso. Con las primeras drogas que llegaron al mercado -hace ya algunos años, como la liraglutida-, el porcentaje de pérdida llegó al 8%. Y más recientemente con la semaglutida, el porcentaje ronda entre el 16 y el 18%. Con el bypass gástrico, la ganancia es del 32%.

La diferencia de esta nueva droga con la recientemente presentada semaglutida se debe a la doble acción que esta ejerce: primero sobre la saciedad, ayudando a bajar la cantidad de comida ingerida. Pero su segundo mecanismo refuerza la acción al actuar sobre el tejido adiposo y ayudar a quemar más grasas.

Por otra parte, el cardiólogo Jorge Tartaglione explicó que “estas familias de drogas trabajan en forma tal que logran mejoras significativas en varios parámetros cardiológicos, lo que ayuda a la prevención de problemas de este tipo; por ejemplo, colabora con la disminución de la hipertensión arterial, baja la concentración de triglicéridos, de lípidos y de colesterol”.

Incluso, agregó, en estudios de seguimiento realizados a lo largo de tres años, se vio que pacientes que tenían parámetros de glucosa de “prediabetes”, tras tomar esta medicación, en forma crónica, dicha situación se revertía en un altísimo porcentaje.

Y no es lo único, ya que también mejoró el estado de salud de pacientes con apnea del sueño, insuficiencia cardíaca e hígado graso.

Las precauciones a tener en cuenta

Como otras de las drogas similares que están en el mercado, esta nueva opción tiene algunos efectos secundarios, como cierta sensación de náuseas o diarreas, pero aseguran que son menores, lo cual se verifica por las bajas tasas de abandono de las personas que participaron de los estudios de efectividad y seguridad.

También se confirmó que, como otras drogas similares, si se la deja de tomar, se produce un efecto “rebote” que hace volver a ganar peso. Sin embargo, los expertos destacaron que ese “rebote” no es total, sino que sigue persistiendo una ganancia en cuanto a la pérdida de peso, aún entre quienes dejan de tomar este tratamiento que se considera “crónico”.

El dilema de los costos

Finalmente, esta droga tampoco está exenta de la problemática del costo. Según explicaron desde el laboratorio, “el costo de la dosis inicial ronda los $ 580 mil mensuales (cuatro inyecciones). Sin embargo, buscando hacerla más accesible —al menos en los primeros tiempos—, la compañía farmacéutica lanzó un programa para que los pacientes que comienzan a tomarla reciban un descuento del 30%, con lo que la nueva droga se pone a tiro competitivo de las otras opciones actualmente disponibles en el mercado.

Una duda que suelen expresar las personas a las que sus médicos la recomiendan —no hay que olvidar que es una droga que debe ser recetada por un profesional y que, luego, debe haber un seguimiento periódico del paciente— es: ¿la cubren las obras sociales y prepagas?

Javier Waisblat, responsable del equipo de “acceso” en Adium, explicó que “actualmente la compañía está en negociaciones con las aseguradoras del rubro de la salud para ver si es posible que estas nuevas drogas entren en el corto plazo en los vademecums de cobertura”.