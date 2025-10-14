Se presentó oficialmente en Argentina el medicamento inyectable para controlar la obesidad

Se concretó el lanzamiento oficial en Argentina de uno de los productos médicos que más expectativas viene generando en la sociedad local y también global: se trata de un fármaco inyectable que ayuda a disminuir -en hasta un 20%- la masa corporal de las personas con obesidad o, incluso, colabora en ciertos casos de sobrepeso.

Este medicamento, cuya venta es bajo receta, se inscribe con el nombre genérico de “semaglutida” y su aprobación actual es en dosis de 2.4 mg. Esa es, según los estudios previos, la concentración efectiva para lograr bajar el peso corporal. Aunque eso sí, todos los profesionales advierten que no se trata de una “droga mágica”, sino que su efecto duradero se alcanza cuando se la combina, en forma simultánea, con una dieta reducida en calorías y un aumento crónico de la actividad física que deje atrás el sedentarismo. O sea, que la acción del fármaco, que básicamente genera una sensación de saciedad en quien lo recibe, es un “habilitador” del cambio de hábitos hacia una vida más saludable.

Vale aclarar que si el nombre genérico resulta conocido es porque hace ya varios años que existen en el mercado este mismo medicamento, Aunque en dosis menores, cuya función es ayudar a manejar la diabetes. Ahora, en dosis mayores apropiadas, se utilizan sus "efectos secundarios" (que es generar saciedad) para el control del sobrepeso.

Argentina obesa

Los datos confiables más recientes dan cuenta de que 6 de cada 10 argentinos mayores de 18 años, viven con sobrepeso u obesidad. Y no es un tema estético: esta última está asociada con más de 200 posibles complicaciones de salud, incluyendo diabetes tipo 2, enfermedades del hígado, hipertensión arterial, colesterol elevado y ciertos tipos de cáncer.

“En la historia de nuestra lucha contra la epidemia de obesidad, hay tres hitos”, le explicó a este medio la médica nutricionista Mónica Katz. Y esta expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición agregó: “Desde el año 1994 hasta hoy hubo tres grandes hitos respecto al manejo de la obesidad uno fue el descubrimiento de la leptina el segundo, el desarrollo de la cirugía bariátrica, y ahora tenemos la llegada de la semaglutida y otros fármacos similares basados en los compuestos denominados 'análogos del GLP-1'”.

Qué es Wegovy

“El GLP-1 es una hormona natural que se fabrica en el intestino y que tiene una vida útil relativamente corta; lo que hace este medicamento es aportar un compuesto análogo, pero de una vida útil mucho más larga. De hecho, se logró que con una inyección semanal se mantenga la concentración en forma adecuada como para disminuir el apetito.

Por su parte, Ernesto Duronto, cardiólogo jefe de unidad coronaria y del Departamento de docencia de la Fundación Favaloro, detalló el otro “efecto secundario” de este medicamento, en esta dosis.

“Los estudios que se realizaron en muchos lugares del mundo, incluyendo nuestra clínica Favaloro, mostraron que la toma de esta medicación logra bajar, en los pacientes que tienen ya algún antecedente de patología cardiovascular, hasta un 20% su riesgo de repetir o tener otro incidente cardíaco. Vimos mejoras clínicamente relevantes en los factores de riesgo cardíaco, renal y metabólico en pacientes con obesidad. Estas son cifras realmente significativas”, destacó.

Efectos adversos

Como todo medicamento, la semaglutida también tiene sus efectos adversos. Los profesionales destacaron que -entre estos- los más comunes fueron:

Náuseas,

Constipación y eventualmente

Diarrea.

Tomarlo también está contraindicado en ciertos casos particulares, como en pacientes que padecieron una pancreatitis y que no deben recibir esta medicación.

Respecto a cuántos los padecieron, se calcula que alrededor del 10% de quienes recibieron esta inyección semanal sintieron algún efecto adverso. Pero Duronto mencionó que en muchos de los pacientes los primeros efectos negativos fueron disminuyendo con el paso del tiempo, a medida que se fueron acostumbrando al medicamento.





De todos modos, es posible que su principal problema, al menos en los próximos tiempos, sea el de la accesibilidad. Esto significa que es una droga cara, especialmente pensando que debe ser tomada en forma crónica, ya que todo indica que si se deja de tomar, se genera un efecto “rebote” y la persona regana buena parte del peso perdido.

Al respecto, los profesionales explicaron que, a medida que se logra una baja estable en el peso y eso habilita al cambio de hábitos (lo que incluye la realización de actividad física en forma regular y una ingesta cotidiana saludable), entonces es posible estudiar diferentes estrategias para disminuir la cantidad de medicamento que recibe el paciente en forma periódica.

¿De cuánto hablamos en materia económica? En los listados oficiales de costos, el tratamiento mensual (4 inyecciones por mes) ronda los $ 696 mil. Desde el laboratorio le explicaron a PERFIL que “en este momento estamos negociando con los distintos prestadores de salud y con las empresas prepagas para establecer cómo será la cobertura y qué porcentajes de este costo estarían a cargo de la prepaga u obra social y cuál a cargo del paciente.

Además, ven difícil, al menos por ahora, que el Estado y los efectores oficiales de salud ofrezcan esta medicación.

Finalmente, Alberto Cormillot, el legendario médico que dedicó toda su vida profesional a la obesidad y que participó de la presentación, también le explicó a PERFIL que es muy importante que la sociedad cuide bien esta droga.

“En concreto, este medicamento debe ser utilizado como una forma de habilitar cambios de hábitos que sean saludables y permanentes. O sea, que las personas mejoren su dieta cotidiana y comiencen a realizar ejercicio en forma regular, además de que la prescripción la reciban aquellos que realmente tienen la indicación.

Forma de administración

La semaglutida es el único fármaco de la familia de los agonistas del GLP-1 que se administra en forma de una inyección semanal y que ha demostrado en estudios hechos en decenas de miles de pacientes colaborar para que tengan una pérdida de peso significativa.

En concreto, 1 de cada 3 pacientes perdió hasta un 20% de su peso corporal.

Se trata de una molécula considerada segura, ya que —desde su aprobación— fue usada por unos 20 millones de personas en todo el mundo.

Otro de sus efectos es que, al ser usada en forma crónica, se descubrió que también se redujo, en un 20%, el riesgo de que la persona tenga eventos cardiovasculares mayores (infarto, ACV, etc.). O sea que está especialmente indicada para las personas con sobrepeso, pero que también tengan otro factor de riesgo cardíaco.

La aprobación oficial de este medicamento es para ser recetado en personas obesas o con sobrepeso y otro factor de riesgo, a partir de los 12 años.

