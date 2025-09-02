Uno de los temas más "calientes" que los expertos en obesidad de la Argentina tratarán en los próximos días, es una mesa especial, dedicada a la discusión. Pero no solo sobre alimentos saludables, sino una más política: está destinada a la necesidad de impulsar un nuevo proyecto de Ley de Obesidad.

La idea es lograr que esta legislación, que ya está presentada en el Senado de la Nación, finalmente sea aprobada.por el Congreso Nacional.

Ese será uno de los ejes temáticos principales del inminente XXIII Congreso Argentino de Nutrición, el evento científico más importante de la especialidad -que se llevará a cabo en Buenos Aires del 3 al 5 de septiembre.

Cómo serían los cambios

La promulgación como ley representaría que la obesidad sea incluida como enfermedad en todo el sistema de Salud, incluyendo la realización de campañas de prevención y detección temprana y la cobertura de los tratamientos.

Esto impactaría en un sinnúmero de enfermedades cuyo desarrollo está asociado o se inicia en el sobrepeso y la obesidad, como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, las alteraciones en los lípidos, la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, los infartos agudos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares (ACV), entre muchas otras.

El proyecto

El proyecto, denominado ‘Proyecto de Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Obesidad en la República Argentina’, fue presentado en noviembre de 2024 ante la Comisión de Salud del Senado, presidida por la senadora Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) y contó con el respaldo legislativo de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social).

La presentación del proyecto estuvo a cargo de los Dres. Mónica Katz, Alberto Cormillot y Jorge Harraca.

Actualmente, se encuentra en estudio, pero todavía no adquirió estado parlamentario. Vale recordar que hasta hoy, la obesidad no es reconocida claramente como enfermedad por el sistema de salud argentino. Esto significa que frecuentemente el acceso al diagnóstico y a las diferentes modalidades de tratamiento se vea entorpecido en su cobertura por parte de obras sociales, prepagas o del Estado. Además, al no ser considerada una enfermedad, las personas con obesidad suelen ser objeto de prejuicios y discriminación, incluso dentro del ámbito médico.

La legislación argentina cuenta con una norma previa —la Ley 26.396, sancionada en 2008— que declara de interés nacional la prevención de los trastornos alimentarios. Sin embargo, esta ley encuadra la obesidad como un trastorno alimentario y no como una enfermedad metabólica. En consecuencia, no garantiza la cobertura médica integral de las personas con obesidad.

Obesidad: avanzar sin mitos pero con soluciones

Por eso, el nuevo proyecto busca cubrir ese vacío normativo, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconoce desde hace años a la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible.

“La ley vigente tiene un enfoque centrado en los trastornos alimentarios de origen psiquiátrico. La obesidad, en cambio, requiere un enfoque biomédico y social mucho más amplio. Hoy, en términos legales, no existe”, afirmó la Dra. Mónica Katz, médica especialista en nutrición, presidenta del Congreso y una de las impulsoras de la iniciativa.

“El proyecto debe transformarse en ley, porque necesitamos de una herramienta que nos permita establecer políticas públicas basadas en evidencia y no en creencias o ideologías. Además, debe ser independiente de los cambios políticos, porque la obesidad no espera y los pacientes tampoco”, insistió.

Exceso de peso: ¿por qué es mucho más que una cuestión estética?

“El foco de la norma propuesta no está solo puesto en el acceso al diagnóstico y los tratamientos adecuados a cada persona con obesidad, que por supuesto deben cubrirse cuando la enfermedad ya está instalada, sino también en la educación, la prevención y el monitoreo de la evolución de la enfermedad en nuestro país. Tenemos que trabajar para llegar antes, desde la propia infancia, con educación, educación y más educación”, consignó el Dr. Jorge Harraca, médico especialista en cirugía bariátrica y otro de los promotores del proyecto de ley.

“La obesidad no es un problema de voluntad. No es una cuestión de pereza o de falta de carácter. Es una enfermedad crónica del tejido adiposo de origen multifactorial, compleja y recurrente que requiere un abordaje médico integral. Pero mientras no se la reconozca como tal, el sistema les da la espalda a cientos de miles de personas”, sostuvo por su parte la Dra. Virginia Busnelli, presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición.



Los cuatro ejes principales del proyecto de ley de obesidad incluyen:

1. Reconocimiento legal de la obesidad como enfermedad crónica, metabólica e inflamatoria, lo que permitiría su inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO), garantizando el acceso a tratamientos, medicamentos y cirugía bariátrica.

2. Educación y prevención: actualización de contenidos escolares y universitarios para promover estilos de vida saludables; campañas masivas de concientización y lucha contra el estigma; creación de entornos comunitarios que favorezcan la actividad física y el acceso a alimentos saludables.

3. Acceso universal al diagnóstico y el tratamiento: atención multidisciplinaria con equipos de salud, cobertura de fármacos, intervenciones quirúrgicas y terapias integrales, con una actualización constante basada en evidencia científica.

4. Creación del Observatorio Argentino de la Obesidad, integrado por especialistas ad honorem que analizarán datos poblacionales, evaluarán políticas públicas y asesorarán en la formulación de estrategias sanitarias sostenibles.

“La obesidad abdominal, el sobrepeso, el consumo excesivo de sal y una alimentación desequilibrada son factores que inciden directamente en la calidad y en la esperanza de vida. De los diez elementos principales que condicionan cuánto y cómo vivimos, al menos cuatro están directamente relacionados con la alimentación. Y, sin embargo, seguimos sin tratar esto como un problema estructural”, señaló la Dra. Katz. Uno de los argumentos centrales del proyecto es la necesidad de desarmar el discurso culpabilizador que pesa sobre las personas con obesidad. Cuando una condición médica no es reconocida como enfermedad, sus consecuencias recaen exclusivamente en quien la presenta, lo cual incrementa el aislamiento social y emocional.

Desde la SAN insisten en la importancia de visibilizar la necesidad de considerar esta patología desde una perspectiva integral. “El estigma impide que muchas personas busquen ayuda. Cuando se reconoce que estamos ante una enfermedad, cambia el paradigma: se pasa de responsabilizar al paciente a responsabilizar al sistema”, subrayó el Dr. Harraca.

Además de los argumentos éticos y médicos, los impulsores del proyecto remarcan el enorme costo económico que implica no tratar la obesidad. En Argentina, se estima que las enfermedades crónicas vinculadas al exceso de peso (diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemias, apnea del sueño y enfermedades cardiovasculares, entre otras) representan hasta un 2% del Producto Bruto Interno en gastos sanitarios directos e indirectos.

“Tratar la obesidad no es un gasto, es una inversión".

Para la Dra. Busnelli, “tratar la obesidad no es un gasto, es una inversión. Los beneficios para el sistema de salud serían enormes en términos de prevención de las enfermedades asociadas al exceso de peso, evitando internaciones y reduciendo el uso de medicamentos costosos. Es una política de salud costo-efectiva”, afirmó.

“No perdamos de vista que mientras las personas con un peso saludable tienen un 80% de probabilidad de llegar a los 70 años, quienes presentan obesidad severa reducen esa probabilidad a 50. La salud es un derecho, no un privilegio. Y ese derecho debe incluir a todas las personas, sin importar su peso corporal. Este proyecto de ley es mucho más que un texto legal, es una propuesta de país más empático, más informado y más saludable.”, reflexionó la Dra. Katz.

XXII Congreso Argentino de Nutrición

Organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición, el Congreso Argentino de Nutrición no solo es el ámbito de debate de esta propuesta legislativa, sino también un catalizador para generar consensos entre profesionales, gestores de políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil. Entre sus más de 2.500 inscriptos se encuentran especialistas de México, Brasil, España, Uruguay y de toda la Argentina, y se han presentado más de 150 trabajos científicos en áreas como metabolismo, nutrición pediátrica, enfermedades crónicas y microbiota intestinal.