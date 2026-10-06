Las autoridades rusas negaron este martes haber endurecido restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dijo que el riesgo para la salud pública es "bajo".

Sin embargo, medios rusos reportan que algunas localidades de Siberia estarían tomando precauciones, y hasta hablan de una hipotética segunda muerte, según recoge el medio británico Daily Mail.

"El Kremlin está luchando a contrarreloj para encubrir los detalles mientras los medios de comunicación rusos informan que una segunda persona murió en el hospital del distrito de Irkutsk tras supuestamente haber contraído la peste".

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La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma, ya que es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal. Es endémica de la región de Siberia, donde se registró su primer brote. Las autoridades rusas aseguran que no se detectó la enfermedad durante la autopsia, y hablan de "neumonía no identificada".

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El Daily Mail también reporta censura del gobierno ruso sobre los anuncios de medios de comunicación y oficinas locales en relación a un posible brote. "Los informes sobre la peste en Rusia han estado desapareciendo de los medios de comunicación nacionales, incluido uno de la emisora Channel 5 de Moscú y otro del diario de distribución nacional Kommersant", afirman.

"El medio independiente ruso The Insider dijo el 2 de octubre que el canal de televisión federal REN TV también eliminó sus cinco publicaciones sobre la peste en la región de Irkutsk".

Aseguran también que las autoridades de Baikalsk , una ciudad de la región de Irkutsk cercana a la frontera con Mongolia, publicaron un mensaje en Telegram el 3 de octubre instando a los residentes a no viajar al distrito de Shelekhov, que luego borraron.

Autoridades rusas hablan de un "documento falso"

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió el martes en afirmar que es falso un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk.

"El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos", afirmó el organismo a través de Telegram. "La situación sanitaria epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable".

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Según informes de los medios rusos, unas 200 personas que habían estado en contacto con la mujer fallecida fueron puestas en cuarentena, partes del hospital en la ciudad de Shelekhov donde murió fueron acordonadas y una planta de aluminio ordenó a sus trabajadores que usaran mascarillas.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto. Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones.

Las autoridades instaron a la población a mantener la calma y afirmaron que no había pruebas de que la muerte de la mujer estuviera relacionada con su trabajo.

La OMS habla de un riesgo "muy bajo" de peste neumónica

En rueda de prensa en Ginebra, la OMS afirmó este martes que verifica la defunción con las autoridades rusas. "La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea", declaró el vocero del organismo, Christian Lindmeier.

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Según el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, una inspección de una comisión de expertos ha concluido que "la causa de la muerte fue una neumonía de etiología indeterminada". Además, añadió, ningún empleado del instituto de lucha contra la peste hizo consultas médicas desde la defunción de la joven.

Estados Unidos sigue de cerca la situación. Este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a Rusia a ser "transparente" y "compartir más información con el mundo".

MB/ff