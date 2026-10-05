Alerta en Rusia: monitorean 200 posibles casos de peste neumónica y aseguran que “todo está bajo control”

El fallecimiento de una joven investigadora de 28 años que prestaba servicios en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, Daria Shipilova, encendió un cuadro de alerta epidemiológica en Rusia. La situación llevó al organismo de control sanitario a monitorear de forma estricta a 200 personas por posibles casos de peste neumónica. Sin embargo, aseguraron que “todo está bajo control”.

El incidente tuvo origen a finales de septiembre de 2026, cuando la científica sufrió una exposición accidental dentro del laboratorio y tras desarrollar un cuadro respiratorio agudo y requerir ventilación mecánica, falleció el 1 de octubre en el Hospital Distrital de Shelekhov.

La Casa Blanca, en “alerta máxima” tras la muerte por peste neumónica de una joven científica rusa

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Ante la difusión de reportes sobre la eventual circulación comunitaria de la peste neumónica los máximos representantes de la gestión de salud y del gobierno regional brindaron declaraciones oficiales.

Alerta sanitaria y cuarentena en el Hospital Distrital de Shelekhov.

El gobernador de la ciudad de Irkutsk, Rusia, Igor Kobzev, precisó que “todos los contactos identificados han sido puestos bajo observación médica estricta. Al día de hoy, ninguna de las personas monitoreadas presenta síntomas de la enfermedad y los resultados de las pruebas de laboratorio han sido negativos. Mantenemos las medidas de vigilancia de forma rigurosa”.

El protocolo de contingencia incluyó la puesta en cuarentena temporal de pabellones de internación e instalaciones del Hospital Distrital de Shelekhov, así como "el seguimiento de 197 contactos del entorno personal, médico y académico de la víctima”.

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El informe técnico de la jefa de Sanidad sobre la situación sanitaria en Rusia

El Servicio Federal de Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano (Rospotrebnadzor), conducido por la médica jefa de Sanidad de la Federación Rusa, Anna Popova, emitió un informe técnico sobre la evolución del caso.

En declaraciones otorgadas al diario británico The Guardian, Anna Popova detalló que “la situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk y en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov permanece estable y bajo control”

Asimismo, Popova pormenorizó que “el diagnóstico inicial de la paciente (Daria Shipilova) fue categorizado como una neumonía de etiología no establecida, y se han aplicado de forma preventiva la totalidad de los protocolos anti-epidémicos contemplados por la normativa nacional”.

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Mientras los comités de investigación evalúan la bioseguridad del laboratorio donde ocurrió la eventual ruptura del tubo de ensayo, las autoridades sanitarias de Rusia reiteraron que los controles preventivos continuarán vigentes hasta completar el período reglamentario de incubación de la bacteria.

A pesar del despliegue de protocolos de aislamiento y restricciones preventivas en centros sanitarios de la zona, las autoridades insisten en que la situación epidemiológica se mantiene estable y contenida

PM / EM