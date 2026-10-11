Comenzó el traslado de presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz

El traslado de los 1.500 presos alojados en la cárcel de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comenzó este domingo, luego de un acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración porteña. El operativo se desarrollará de forma progresiva y estará coordinado por un comando integrado por fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

La nueva cárcel fue construida por el Gobierno porteño y entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación con el objetivo de concretar el cierre definitivo del penal de Devoto, ubicado en un barrio residencial de la Ciudad. El traslado busca cumplir con un compromiso asumido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con los vecinos de la zona.

“Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto”, expresó Macri al anunciar el inicio del operativo. También destacó el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei y funcionarios nacionales y porteños.

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Cómo será el traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz

Para organizar el procedimiento se creó un Comando Unificado, integrado por representantes de las fuerzas de seguridad nacionales, porteñas y bonaerenses. El organismo tendrá a su cargo la planificación y ejecución de los traslados, con medidas destinadas a reducir los riesgos durante los recorridos.

El cronograma contempla una reubicación gradual de los internos. Para definir cómo se realizará, las autoridades tendrán en cuenta el perfil criminológico de cada detenido y las condiciones de seguridad necesarias para el traslado.

Cárcel de Devoto: el Gobierno activó la planificación del traslado de los presos a Marcos Paz

Una vez que finalice el movimiento de los presos de Devoto, el plan prevé trasladar a otros 350 detenidos que actualmente están alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. Se trata de personas que se encuentran a disposición del Poder Judicial de la Nación.

Cómo es la nueva cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz

El complejo penitenciario se construyó sobre un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. En total, tiene capacidad para albergar a 2.232 internos.

La obra permaneció paralizada durante cinco años, hasta que la administración de Jorge Macri decidió reactivarla en diciembre de 2024. La entrega del establecimiento a la Nación permitió avanzar con el plan para desocupar la cárcel de Villa Devoto, cuyo traslado definitivo había sido postergado durante décadas.

LB/AF