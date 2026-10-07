Cárcel de Devoto: el Gobierno activó la planificación del traslado de los presos a Marcos Paz

El Gobierno nacional formalizó la organización del operativo para trasladar a los detenidos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo establecimiento federal de Marcos Paz. La Resolución 1018/2026, publicada el 6 de octubre, creó un comando específico para conducir el procedimiento, que también comprenderá el equipamiento penitenciario.

Cómo se organizará el traslado desde Devoto

La coordinación general quedó a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal. Participarán áreas del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y las cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

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La resolución invitó a los gobiernos porteño y bonaerense a incorporar representantes con capacidad de decisión operativa. El dispositivo deberá proteger a los detenidos, al personal y a la población civil, además de custodiar ambos establecimientos y los corredores del recorrido. También prevé mecanismos de alerta y respuesta ante incidentes.

Cuándo comenzará la mudanza a Marcos Paz

La norma no fija una fecha para los traslados. Ordena elaborar un plan que considere los perfiles criminológicos y los riesgos del trayecto. La medida integra el proceso previsto por el convenio de 2018 para construir la nueva cárcel, desocupar Devoto y cerrar ese establecimiento.

La Ciudad anunció una ejecución gradual y progresiva. También comunicó que el jueves 8 de octubre está prevista la firma del convenio de entrega del nuevo complejo entre Alejandra Monteoliva y Horacio Giménez, responsables de Seguridad nacional y porteña, respectivamente.

Capacidad de la nueva cárcel y futuro del predio

El establecimiento de Marcos Paz tendrá 2200 plazas: unas 1500 corresponderán a Devoto y las otras 700 permitirán recibir detenidos alojados en seccionales porteñas.

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Tras la desocupación, el predio de Villa Devoto será urbanizado. De acuerdo con la información publicada, deberá incluir espacios verdes y un sector de memoria por la masacre del Pabellón 7 de 1978, en la que murieron 65 internos.

En paralelo, se prevé que en enero comience a funcionar la Alcaidía General porteña, con capacidad para 400 detenidos, espacios de estudio y trabajo y salas de audiencias. La Legislatura también aprobó en noviembre de 2025 la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad.

LT