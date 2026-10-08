Nación y CABA presentarán el Plan "Ley y Orden" para trasladar la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires presentan este jueves el Plan “Ley y Orden”, una iniciativa que contempla el traslado de los reclusos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario federal de Marcos Paz. El encuentro será a las 16 en la sede del Ministerio de Seguridad.

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De la presentación participarán la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

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La medida apunta a descomprimir y avanzar de manera paulatina en el cierre de la cárcel ubicada en la Ciudad, con el traslado de los detenidos hacia establecimientos de alta seguridad situados fuera de los grandes centros urbanos.

Uno de los principales objetivos del plan es garantizar las condiciones de seguridad. Para eso, el operativo contempla tener en cuenta el perfil criminológico y el nivel de peligrosidad de cada interno, con el propósito de prevenir posibles fugas, motines o ataques externos.

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El Plan “Ley y Orden” fue creado formalmente a través de la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad y estará bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El dispositivo será llevado adelante de manera conjunta por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina.

PC/ff