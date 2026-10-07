Inscripción escolar 2027 en CABA: fechas de inscripción y la nueva guía para tramitar vacantes

Esta semana comenzó la inscripción escolar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio del Período Único de Inscripción Escolar para el ciclo lectivo 2027. La preinscripción estará habilitada hasta el 6 de noviembre y está dirigida a quienes ingresen por primera vez al sistema público porteño (nivel inicial, primer grado de primaria o primer año de secundaria), a estudiantes provenientes de escuelas privadas, de otras provincias o países, y a ingresantes de las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes.

En coincidencia al inicio del trámite, la Defensoría del Pueblo de CABA lanzó el Navegador de Derechos, una herramienta web gratuita diseñada para guiar a las familias en el proceso de inscripción. Esta plataforma busca resolver dudas sobre qué hacer ante la falta de vacantes, los plazos que deben cumplirse, los canales de reclamo disponibles y la normativa vigente que ampara los derechos educativos.

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La nueva plataforma de la Defensoría organiza su información en cuatro ejes: Inscripción y vacantes, Educación inclusiva, Reclamos e intervención, y Vida escolar. En total reúne 264 preguntas frecuentes y más de 2.000 respuestas en lenguaje sencillo sobre temas que van desde el acompañamiento a alumnos con discapacidad hasta la resolución de conflictos de convivencia o la tramitación de reclamos sin respuesta.

Asimismo, la web incluye un buscador que permite consultar y comparar 1.983 establecimientos educativos porteños filtrando por zona, nivel, tipo de gestión y jornada. La plataforma se complementa con un glosario de más de 200 términos del sistema educativo y 98 normas explicadas de forma clara, habiendo sido desarrollada a partir de un análisis de más de 5.200 reclamos recibidos entre 2022 y 2025 para responder a las necesidades reales de las familias, garantizando además el acceso sin registro previo ni recolección de datos personales.

¿Y si el problema no es que los chicos tienen poca atención?

Esta herramienta funcionará para quienes ingresen al jardín de infantes, a primer grado de primaria o a primer año de secundaria estatal. Así mismo quienes provengan de una escuela privada, de otra provincia o de otro país y quieran incorporarse por primera vez al sistema estatal porteño. Esta inscripción también alcanza a quienes ingresen a la modalidad de Adultos y Adolescentes y a estudiantes de Educación Especial que actualmente no concurran a una escuela estatal porteña.

El procedimiento tiene tres etapas: la primera es la preinscripción propiamente dicha, que se realiza mediante el Sistema de Inscripción en Línea y requiere una cuenta miBA. Arrancó el 5 de octubre y termina el 6 de noviembre. También existe posibilidad de realizar el trámite presencialmente en puntos habilitados, con turno previoo llamando por teléfono al 147.

La segunda instancia es el control documental, obligatorio para poder participar de la asignación de vacantes a partir del 13 de noviembre. La documentación podrá presentarse tanto de manera digital como presencial.

Finalmente, las familias van a poder consultar en el sistema el resultado de la asignación, a partir del 4 de diciembre. Después recibirán por correo electrónico un enlace para aceptar o rechazar la vacante ofrecida.

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La guía para la utililazión del sistema Navegador de Derechos

La Defensoría del Pueblo de CABA creó el Navegador de Derechos, una herramienta digital y gratuita desarrollada para orientar a las familias durante el proceso de inscripción escolar y acompañarlas a lo largo de la trayectoria educativa de sus hijos. Accediendo a través del sitio web navegador.defensoria.org.ar, las personas pueden resolver dudas frecuentes, conocer sus derechos ante el sistema educativo y saber exacto a dónde acudir ante cualquier inconveniente, todo estructurado en cuatro ejes clave: inscripción y vacantes, educación inclusiva, reclamos/intervenciones y vida escolar.

La preinscripción digital se gestiona mediante la cuenta miBA, pero para quienes requieran asistencia presencial existen puntos habilitados del Ministerio de Educación (con turno previo) y atención telefónica a través de la línea 147. En cuanto a los plazos, el cierre de la preinscripción es el 6 de noviembre, mientras que el control documental obligatorio, instancia imprescindible tanto en modalidad digital como presencial para que la solicitud no sea desestimada, se extiende hasta el 17 de noviembre. El Sorteo Público Anual del 21 de octubre servirá únicamente para fijar las prioridades en los desempates, y la publicación oficial de las vacantes asignadas estará disponible a partir del 4 de diciembre.

Un detalle indispensable para el público es que el sistema incluirá la nueva denominación de varias escuelas porteñas que entrará en vigencia en 2027; la plataforma oficial permitirá visualizar el nombre tradicional al pasar el cursor sobre la nueva identidad para evitar confusiones al elegir los establecimientos. Finalmente, en caso de disconformidad o falta de vacante tras el 4 de diciembre, las familias podrán iniciar reclamos formales de manera virtual en la web de la Defensoría del Pueblo o presencialmente en su sede central de Venezuela 842, contando siempre con la guía paso a paso del Navegador de Derechos para estructurar la presentación de la documentación correspondiente.



