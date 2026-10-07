BA Market llega a Caballito con entrada gratis y más de 40 puestos gastronómicos

Este fin de semana vuelve la feria BA Market, que reúne a distintos emprendimientos y negocios gastronómicos bajo la modalidad “take away”. En esta edición estará ubicada en Parque Centenario, Caballito, este sábado 10 y domingo 11 de octubre, desde las 10 hasta las 18.

La entrada para la feria es completamente libre y gratuita. Los visitantes podrán abonar sus compras en efectivo y con aplicaciones, así como también con tarjetas de débito en algunos puestos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el evento se suspenderá en caso de lluvia.

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Ba Market en Caballito: qué emprendimientos participan en la feria

La feria BA Market contará con 45 puestos de comida preparada para consumir en el momento. La variedad de los platos es amplia, ya que se podrán encontrar espacios de cocina española, italiana, hamburguesas, rabas, tortillas, crepes, ahumados, pizzas, arepas, shawarma, empanadas, tequeños, helados, licuados, café de especialidad, patisserie, cocina vegana y opciones sin TACC.

La feria BA Market tendrá lugar en Parque Centenario, en Caballito

También se ofrecerá una gran variedad de productos saludables, pertenecientes al mercado de la feria. Se podrán encontrar alimentos como aceites, cereales, frutos secos, especias, bebidas sin alcohol, hongos, infusiones, legumbres, mermeladas, lácteos, panificados, plantas aromáticas, entre otros.

Otras ferias de la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana

Además de BA Market en Parque Centenario, la Ciudad de Buenos Aires contará con una gran oferta de ferias durante este sábado y domingo. Por ejemplo, la Feria Nuevos Sabores se llevará a cabo en el Parque El Rosedal, mientras que Sabe La Tierra estará en Plaza Arenales y Feria Migrante, en Parque Chacabuco.

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La Feria Voces del Sur se podrá encontrar el sábado en las plazas Colombia, Islas Malvinas, y Vuelta de Obligado; y el domingo en las plazas Manzana 66, Martín Fierro y Parque Pereyra. Asimismo, la Feria Francesa estará ubicada en Plaza Francia, la Ecoferia Ofelia en Plaza Sobral y la Feria Festiva, en Parque Rivadavia.

JSM