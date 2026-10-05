El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) estableció el procedimiento oficial para que sus afiliados soliciten un traslado programado en ambulancia dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El trámite depende directamente de si la orden fue emitida por el médico de cabecera o por un especialista, como así también de la necesidad de contar o no con acompañamiento médico durante el trayecto.

En aquellos casos donde el médico de cabecera solicita un traslado programado sin médico en ambulancia, el profesional debe entregar la orden médica junto con el número de solicitud correspondiente. Con esa documentación, el afiliado tiene que sacar el turno médico consultando los prestadores disponibles en la Cartilla Médica.

Una vez que el turno médico se encuentra asignado con fecha y hora confirmadas, el beneficiario debe llamar al 0800-222-0381 para coordinar el viaje. Esta comunicación telefónica tiene que realizarse de 7 a 15 horas y con una anticipación de hasta dos días hábiles previos a la cita médica.

Por otro lado, cuando el médico de cabecera prescribe un traslado programado con médico en ambulancia, le entrega al paciente la orden médica, el comprobante del traslado y un resumen de su historia clínica. El afiliado debe tramitar la cita con el prestador y dirigirse en persona al área de Prestaciones Médicas de su Unidad de Gestión Local (UGL) hasta dos días hábiles antes de la fecha asignada.

Gestión de traslados indicados por médicos especialistas

Si la prescripción de un traslado sin médico en ambulancia la realiza un médico especialista, el procedimiento suma un paso previo. La persona debe acudir con la orden médica y la solicitud del traslado a su Agencia correspondiente para pedir formalmente la carga del trámite en el sistema.

Posteriormente a la carga en Agencia, el beneficiario gestiona el turno con el prestador elegido dentro de la oferta de la Cartilla Médica. Ya con el turno fijado, llama al 0800-222-0381 en la franja de 7 a 15 horas para hacer la coordinación hasta dos días hábiles antes de la atención.

En el escenario en que el médico especialista indica un traslado programado con médico en ambulancia, el profesional debe otorgar la orden médica, la solicitud de traslado y el resumen de la historia clínica. Tras obtener el turno de consulta o estudio, el afiliado tiene que dirigirse a su UGL.

La presentación en el área de Prestaciones Médicas de la Unidad de Gestión Local debe realizarse hasta dos días hábiles antes de la fecha del turno programado. Desde esa sede administrativa el organismo efectúa la coordinación del transporte sanitario con asistencia médica.