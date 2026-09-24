La digitalización de las gestiones administrativas avanza a paso firme, permitiendo que miles de personas realicen trámites cotidianos directamente desde el hogar a través de computadoras, celulares y tabletas. Sin embargo, este crecimiento del ecosistema digital también conlleva nuevos desafíos y riesgos vinculados a la seguridad de la información personal de los usuarios.

PAMI detalló el funcionamiento del sistema de turnos para atención en agencias

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) emitió una serie de advertencias orientadas a su comunidad de afiliados. El objetivo central de la iniciativa consiste en brindar herramientas concretas que permitan identificar cuáles son los canales de comunicación oficiales de la entidad y de qué manera es posible prevenir fraudes en la red.

Desde el organismo descentralizado señalaron que la posibilidad de operar desde casa facilita la conectividad y reduce tiempos de espera, pero remarcaron que proteger la privacidad es un factor indispensable para no caer en engaños. Por ese motivo, hicieron hincapié en la importancia de observar determinados patrones de verificación antes de volcar información sensible en cualquier plataforma digital.

Verificación y seguidores: claves para detectar cuentas oficiales

Uno de los puntos centrales expresados en la guía de prevención se enfoca en el reconocimiento de perfiles genuinos dentro de las distintas redes sociales. Según explicaron desde la institución, las cuentas institucionales legítimas del organismo cuentan obligatoriamente con la tilde azul de verificación colocada inmediatamente al lado del nombre de usuario.

Guía de PAMI para guardias, internaciones y cambio de centro médico

Asimismo, se enfatizó que los canales auténticos disponen de una trayectoria visible y comprobable en el entorno digital. Esto se traduce en un historial de publicaciones extenso que abarca contenido informativo previo, además de concentrar una comunidad de seguidores compuesta por miles de usuarios interactuando de forma constante.

Por el contrario, los perfiles apócrifos suelen carecer de dichos sellos de autenticidad y acostumbran a registrar escasa actividad previa en sus muros o biografías. Estas cuentas falsas son creadas en muchos casos con el propósito de suplantar identidades institucionales y solicitar información reservada a las personas desprevenidas.

Recomendaciones para una navegación segura

La difusión de estos parámetros de seguridad busca actuar como un filtro preventivo ante el accionar de ciberdelincuentes. Desde la obra social estatal instaron a la población de adultos mayores y a sus familiares a revisar en detalle la procedencia de cada mensaje o consulta recibida antes de responder o ingresar a enlaces externos.

PAMI CUP: qué es la Clave Única PAMI, para qué sirve y quiénes deben registrarse

El uso de mecanismos de validación resulta indispensable en un contexto en el que los canales virtuales se han consolidado como una vía habitual para la atención y la gestión de prestaciones médico-asistenciales. La preservación de las credenciales y los datos personales se posiciona así como la primera línea de defensa para mantener una navegación segura.

GZ/ lr